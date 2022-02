Marie-Claude Pietragalla, "la femme qui danse" à Bourgoin-Jallieu

Célébrer ses 40 ans sur scène, seule, c'est le cadeau que s'offre, et que nous offre Marie-Claude Pietragalla. "C'est toujours un plaisir non dissimulé d'être sur scène et d'avoir ce lien si privilégié, et qui dure depuis tant d'année avec le public", confie la danseuse et chorégraphe. Elle est ce mercredi 9 février 2022 à Bourgoin-Jallieu avec son spectacle, "La femme qui danse". Une invitation à entrer dans son intimité. Elle nous raconte.

Un voyage sensoriel et visuel

Avec ce spectacle, Marie-Claude Pietragalla nous invite à un véritable voyage intime et nous offre tout ce que peut ressentir une danseuse. "Un voyage aussi bien oral que chorégraphique", puisque l'artiste y mêle des textes qu'elle a pu écrire il y'a quelques années et qu'elle met désormais en corps dans cette introspection.

"Ca parle surtout de la danse dans son universalité, dans sa poésie, sur sa beauté."

Côté mise en scène pour ce spectacle anniversaire, Marie-Claude Pietragalla a travaillé avec son mari, le danseur et chorégraphe Julien Derouault. Un choix qui n'a pas été un hasard. "C'était important parce que quand vous êtes seule en scène, déjà c'est un exercice très particulier, mais quand en plus, vous avez écrit les textes et que le spectacle est sur vous, je pense qu'il faut un recul de quelqu'un, un regard extérieur".

"Il connait ma vie, il connait par où je suis passée, mais avec ce regard différent."

Ouvrir la danse à un public plus large

Marie-Claude Pietragalla, c'est aussi une carrière à la télévision. Elle a notamment participé à "Danse avec les Stars" sur TF1 ou encore à "Prodiges" sur France 2. Une notoriété qui lui a permis de démocratiser la danse. "Ca a toujours été un peu une volonté de ma part de dire que la danse est ouverte à tous les publics". Pari réussi avec son spectacle "La femme qui danse" !

"Si pour des raisons, le public ne va pas dans des grosses institutions, parce qu'il a peur de pousser la porte d'un théâtre, c'est peut-être à nous, artistes, d'aller vers eux"

Coup d'œil dans le rétro

Ce spectacle, c'est aussi l'occasion de regarder dans le rétro. En 40 ans de carrière, Marie-Claude Pietragalla nous confie d'avoir aucun regret, ni remord. "J'ai eu la chance de m'épanouir, et en même temps, aller chercher tous ces efforts, et avoir cette curiosité pour, un, se remettre en question, et puis partir, des fois, dans des voies différentes".

Dans mon spectacle, je dis : "Plus on rate, plus on apprend" !

"La femme qui danse", de Marie-Claude Piétragalla, le mercredi 9 février 2022 à Bourgoin-Jallieu et en tournée dans toute la France.