Marie-Sophie Lacarrau choisit France Bleu pour s'exprimer à la radio avant son retour au JT de 13h

Non je ne suis pas aveugle ! Non je n'ai pas quitté le 13 heures et non TF1 ne m'a pas virée. Il n'en a jamais été question. C'était du grand n'importe quoi. Quand des membres de votre famille vous appellent en vous demandant ce qu'il se passe, c'est très agaçant. Ça met de l'inquiétude, là où il ne doit pas y en avoir et ça véhicule de fausses informations. C'est affligeant.

Marie-Sophie Lacarrau va bien, et elle a décidé de le dire sur l'antenne de France Bleu Occitanie pour rassurer ses téléspectateurs et faire une mise au point sans détour. Question pas banale posée par France Bleu Occitanie : "Comment allez-vous ?"... Une réponse émue dans "Circuit Bleu, Côté Culture".

La page de la maladie se tourne Copier

"Lentilles de contact + eau du robinet, c'est interdit, ne le faites jamais !" lance la journaliste aveyronnaise. Parler de ce qui lui est arrivé peut permettre à d'autres d'éviter de subir la même chose. Cette kératite amibienne l'a plongée dans le noir pendant plusieurs mois. Elle n'a pas passé sa convalescence dans le Lauragais, mais bien à Paris, auprès d'un spécialiste des pathologies de la cornée qu'elle a du voir "très très très régulièrement".

Lunettes ou lentilles à l'antenne ? Prompteur ou pas ?

Alors que la présentatrice du journal de 13h reprend son siège lundi 16 mai 2022 à TF1, elle sait déjà qu'elle aura des lunettes hors antenne, mais la question se pose pendant la durée du journal télévisé. Elle est autorisée à porter de nouveau des lentilles de contact, mais elle "ne préfère pas". Chacun sait que les lancements des reportages sont minutieusement écrits, puis lus sur un prompteur en direct. On se rappelle que Jean-Pierre Pernaut n'utilisait pas le prompteur. Marie-Sophie Lacarrau voit un signe de Jean-Pierre, un clin d'oeil même. Situation pas banale. Elle pourrait elle aussi abandonner le prompteur pour conserver ses lunettes à l'antenne. Elle n'a pas encore décidée ce qu'elle fera, mais invite les téléspectateurs à le découvrir ce lundi à 12h58. Elle aura évidemment "une petite formule" pour son retour aux commandes du 13h, mais elle souhaite tourner la page et "ne pas en rajouter". Elle profite de son interview sur France Bleu Occitanie pour avancer, et proposer des "beaux 13h".

Jean-Pierre. On y pense tous les jours. Il suffit d'un reportage où une personne interrogée s'appelle Jean-Pierre ou d'un reportage qui lui aurait particulièrement plu. Aujourd'hui, plus encore, je pense à lui...

Dans les pas de Jean-Pierre Pernaut qui est à l'origine du succès de ce journal, Marie-Sophie Lacarrau, passionnée d'actualité a été contrainte de rester dans son canapé durant une période d'actualité intense et très lourde. Elle reprend très vite ses réflexes pour construire son journal.

Le clin d'oeil de Jean-Pierre Copier

France Bleu partage une valeur commune avec le 13h de TF1 : la proximité. On sait déjà que l'Occitanie sera présente d'une manière ou d'une autre dans le 13h du lundi 16 mai. Rappelons aussi que les téléspectateurs peuvent toujours voter pour le plus beau marché de France. Le cœur de Marie-Sophie Lacarrau balance entre les marchés de Revel (31) et Narbonne (11) mais elle ne veut influencer personne.

L'Occitanie c'est "toute la vie" de Marie-Sophie

Née à Villefranche de Rouergue (12), Marie-Sophie Lacarrau a grandi près de Perpignan (66). Du lycée Fermat de Toulouse à l'Université Jean Jaurès, c'est en Haute-Garonne qu'elle a fait ses études. La journaliste n'oublie pas ses collègues de France 3 Midi-Pyrénées. Ils sont nombreux à lui avoir envoyé des messages. Elle tenait à les embrasser sur France Bleu Occitanie.

L'Occitanie pour Marie-Sophie ? Copier

Retrouvez l'interview intégrale de Marie-Sophie Lacarrau avec Alban Forlot lundi 16 mai 2022 dès 9h00 sur France Bleu Occitanie dans l'émission "Circuit Bleu, Côté Culture".