Auxerre, France

Toutes les reponses pour bien vieillir dans l'Yonne sont au salon des seniors, à Auxerre. Une centaine d'exposants sont réunis jusqu'à samedi soir pour vous renseigner sur les solutions pour bien vivre chez soi en prenant de l'âge, ou bien vivre dans un établissement spécialisé.

80 ans et un métier "qui continue avec la vieillerie"

Vendredi après-midi, les visiteurs ont aussi pu rencontrer la comédienne Marion Game pour une séance de dédicaces. A 80 ans, l'interpréte d' Huguette, dans la serie de M6, "Scènes de Ménages", vit son métier pleinement. "Très souvent, le vieillissement, c'est fatal pour les actrices, explique Marion Game. Quand on a la chance d'avoir un emploi qui continue avec la vieillerie, c'est génial. Il faut être dans la vérité, comme on a été toute sa vie, quoi ! Il faut jouer avec ses moyens de vieille dame"

Apporter de l'espoir aux gens et se dire : c'est pas si chiant que ça de vieillir ! - Marion Game

Avec Gérard Hernandez, son partenaire dans Scènes de ménages, Marion Game ne joue pas les mamies et papys gâteaux. "C'est jubilatoire !, s'exclame-t-elle. Ça nous apporte une espèce de complicité, de protection de vieux. C'est-à-dire qu'on montre qu'à nos âges excessifs, on continue à être vivants, vachards, attendris... On peut avoir toutes les situations, tous les sentiments, "en vieux". Et ça apporte quand même de l'espoir aux gens de se dire : c'est pas si chiant que ça de vieillir !"