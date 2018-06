Bordeaux, France

France Bleu Gironde : La France doit-il elle avoir peur de l'Argentine et de Messi ?

Marius Trésor : "Non, il faut toujours respecter l'adversaire mais en avoir peur, non. On connait les qualités de Messi, 2 joueurs de l'équipe de France le connaissent bien en particulier, Samuel Umtiti et Dembélé, car ils évoluent avec lui à Barcelone. Et puis Griezmann, Hernandez et Varane eux le rencontrent souvent, donc ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Ils savent que si on lui laisse du champs ça peut être terrible. Et puis au sein de notre équipe, on a un joueur qui ne paie pas de mine, le petit NGolo Kanté, mais qui a répondu présent sur tous les matches et sur lequel je pense il faut compter.

Les voyez-vous gagnants ce samedi ?

Oui, il faut y croire! Et de toutes les façons, on ne peut pas être plus mauvais que ce qu'on a été au premier tour! On s'attendait à ce que l'équipe de France ait un football chatoyant mais on n'a marqué que 3 buts, dont un sur pénalty. Dans le jeu ce n'est pas beau mais maintenant place aux 8èmes et je ne pense pas que les joueurs aient envie déjà de rentrer en France.

Se sont-ils économisés contre le Danemark ?

Je ne pense pas, non car il y avait des joueurs qui devaient se montrer sur ce match, qui avaient tout intérêt à se faire remarquer pour la suite et qui ont été inexistants ou qui ont déçu. Malgré tout s'ils se réveillent, ils peuvent aller jusque dans le dernier carré, en demi finale, et après je pense que tout est possible.

En tant que défenseur, auriez vous préféré avoir affaire à un Messi ou un MBappé ?

Je pense que j'aurais préféré jouer contre MBappé car Messi est beaucoup plus imprévisible pour moi que MBappé.

La starification des joueurs de foot vous désole-t-elle ?

Je ne pense pas que ce soit les joueurs qui soient en cause mais plutôt l'entourage. Je me rappelle quand je suis arrivé à Bordeaux, on passait entre les supporters qui étaient au bord du terrain et c'était très sympa, tandis que maintenant, il y a une barrière de sécurité et les joueurs sont désignés pour aller signer des autographes. Ce n'est pas la même relation.