Marthe Mercadier, "reine" du théâtre de boulevard, est décédée

Marthe Mercadier est décédée, a annoncé sa famille à l'Agence France presse (AFP) ce mercredi 15 septembre. La comédienne avait 92 ans. Elle avait été hospitalisée il y a une semaine au centre de soins palliatifs de Puteaux (Hauts-de-Seine). "Ma maman s'est éteinte ce matin vers 5 heures. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout", a dit sa fille unique Véronique Néry à l'AFP.

Marthe Mercadier était aussi à l'aise sur les planches que sur le petit écran. Elle avait joué dans une quarantaine de pièces, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2010. Marthe Mercadier était ainsi devenue l'une des vedettes du théâtre de boulevard entre les années 50 et 90. Elle avait aussi été vue dans de nombreux films et téléfilms. Elle a notamment joué aux côtés de Louis de Funès et Michel Galabru.

L'actrice avait été vue dernièrement dans l'émission Danse avec les stars sur TF1, à laquelle elle avait participé en 2011, lors de la première saison.