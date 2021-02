Martial Cure, pionnier du sport sur France Bleu Orléans à la fin des années 1980, nous a quittés

Martial Cure n'est plus : ancien journaliste à France Bleu Orléans, et journaliste à France Bleu Loire Océan depuis 1990, il est mort ce jeudi à Nantes des suites de complications post-opératoires, à l'âge de 57 ans. Il laisse un vide immense pour Florence, son épouse, ses trois enfants et tous ses collègues de Radio France.

Il a travaillé à Radio France Orléans de 1988 à 1990

Les plus anciens auditeurs de la radio se souviendront peut-être de sa voix posée et agréable et de ses commentaires sur l'antenne de ce qui s'appelait alors Radio France Orléans et qui effectuait ses débuts sur la bande FM (née le 4 février 1985). Martial Cure, venu de sa Creuse natale, où il a effectué ses premiers pas pour Radio France à Guéret, débarque à Orléans en 1988 (la radio est alors située rue d'Illiers).

Spécialisé dans la couverture de l'actualité sportive, ce passionné de rugby suit notamment les aventures de l'US Orléans Judo en Coupe d'Europe et commente les compétitions en direct. Il couvrira aussi de nombreux matchs des footballeurs de l'USO, alors en deuxième division, notamment lors de l'épopée en Coupe de France pendant la saison 88/89.

Le 13 février 1990, Martial Cure commente le match entre l'USO Judo et le Japon au palais des sports d'Orléans, sur Radio France Orléans Copier

Bruno Pélissier, technicien à France Bleu Orléans, se souvient d'avoir retransmis la victoire historique de l'USO en huitièmes de finale le 8 avril 1989 au Parc des Princes (4-0 face au PSG de Safet Susic !), avec Martial Cure aux commentaires : "c'était un très bon journaliste sportif. Je me souviendrai toujours de ce match contre le PSG. J'étais avec lui au stade. Il vivait le match. De la folie. Quel souvenir ! Je l'entends encore hurler "buuuuuut de Robby Langers" !"

Patrick Fontanier, autre technicien, décrit "un journaliste très rigoureux, très professionnel, et tellement adorable". Le chef du service des sports de La République du Centre, Patrick Paumier, alors jeune journaliste, décrit "un confrère bienveillant, discret, adorable et un journaliste intransigeant". Il garde "un souvenir mémorable" d'un déplacement en Martinique en 1989 avec Martial Cure pour un match de Coupe de France de l'USO contre Fort-de-France.

Eric Le Bihan, aujourd'hui rédacteur en chef de France Bleu Pays d'Auvergne, se souvient : "il y a 32 ans, alors étudiant à Orléans, j'ai eu la chance de le croiser au stade de la Source et de lui demander si je pouvais effectuer un stage à la radio. Il m'a dit oui, je me souviens d'un journaliste très professionnel, calme, il m'impressionnait, et était tellement gentil. C'est lui qui m'a fait découvrir la radio".

Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club, a rendu hommage ce samedi à Martial Cure sur Twitter, qu'il a côtoyé à Orléans : "un homme bien et un journaliste talentueux". Un hommage sera d'ailleurs rendu en ouverture du match de Ligue 1 entre le FC Nantes et Lille ce dimanche à 17h, avec une minute d'applaudissements à la Beaujoire.

Martial Cure, qui a quitté Orléans en 1990*, a en effet passé ensuite plus de trente ans à France Bleu Loire Océan à Nantes, où il a notamment commenté 130 matchs des Canaris. Il sera incinéré dans l'intimité familiale ce mardi à Château-Thébaud, en Loire-Atlantique. France Bleu Orléans lui rendra hommage ce mardi, au début de la retransmission du match entre Avranches et l'USO à partir de 19h30 (en National).

France Bleu Orléans s'associe à la douleur de la famille, des proches et des collègues de Martial Cure, et leur présente toutes ses condoléances.

*C'est Franck Gervais, lui aussi décédé prématurément, en 2017, qui succède alors à Martial Cure, pour couvrir l'actualité sportive à Radio France Orléans.