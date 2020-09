Mask Singer de retour sur TF1 à partir du samedi 17 octobre

Toujours avec Camille Combal aux commandes, toujours avec le jury composé d'Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry, Mask Singer est de retour avec toujours la même question : quelles personnalités se cachent sous le masque et les splendides et impressionnants costumes ?

Des costumes très attendus : deux perroquets, un squelette, un dragon, un robot, un hibou, une araignée, une bouche, une renarde, une pieuvre, un manchot, un requin, un loup sont notamment annoncés sur scène

Parmi les nouveautés annoncées :

- un double personnage avec les Perroquets qui ont un lien à l'écran, sur scène ou dans la vie. Ils chanteront toujours ensemble et seront démasqués ensemble ;

- un Corbeau, qui connaît l'identité de toutes les célébrités et viendra de temps en temps donner des indices supplémentaires aux enquêteurs et aux téléspectateurs ;

- une star internationale qui fera une prestation exceptionnelle, hors compétition, le temps d’une soirée et qui sera démasquée le soir même.

Et ce seront deux personnalités qui seront démasquées chaque soir, dès la première émission !