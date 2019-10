Mask Singer débarque sur TF1 le vendredi 8 novembre à 21h05

C'est sans doute l'émission de divertissement la plus attendue de cette fin d'année, Mask Singer, adapté d'un format coréen qui a déjà conquis le public en Asie, en Allemagne et aux Etats-Unis, arrive en France sur TF1, à partir du 8 novembre en partenariat avec France Bleu.

Le principe de l'émission est tout simple : 12 célébrités masquées sous des costumes spectaculaires (Paon, Abeille, Panthère, Aigle, Lion, Licorne, Cupcake, Monstre…) dont l'identité est dissimulée aux autres concurrents, aux enquêteurs et au public. Les célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques…) s'affrontent en chantant des tubes connus de tous.

L'émission est animée par Camille Combal, accompagné par un quatuor d'enquêteurs haut en couleurs : Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, qui doivent tenter de deviner l'identité des personnalités grâce à des indices savamment distillés.

Le public et les enquêteurs votent après les performances. La célébrité qui a le moins bien performé est éliminée en fin d'émission et doit alors révéler son identité. Les autres célébrités gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine suivante.