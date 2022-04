Mask Singer - épisode 5, ce vendredi 29 avril à 21h10 sur TF1

Toujours bien accompagné par le Corbeau, le jury a réussi la semaine dernière à démasquer une nouvelle star : le chef Yves Camdeborde, déguisé en cochon. De plus, un nouveau membre a rejoint le jury en la personne d'Anne Roumanoff.

Mask Singer - saison 3 - © CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Cinq autres personnalités se cachent toujours derrière leur masque, mais grâce aux indices distillés peu à peu ou soufflés par le Corbeau, l'enquête avance. Le point sur les indices :

La Banane : c'est également une femme, originaire de Marseille. Lors du premier magnéto, on peut découvrir une baguette, des billets de 50 euros, une montre. De plus, son nom a déjà été cité par les enquêteurs cette saison. Sportive, elle n'a jamais gagné été champion du monde dans une discipline et a pour indice une paire de lunettes aux couleurs de la France. Un troisième magnéto met en avant un esthétisme autour du jeu vidéo et le personnage lance "Salut les Gamers". Une vérité et un mensonge sont révélés : "La première fois que vous m'avez entendue chanter, c'était dans une émission de Nikos" et "J'ai eu la chance d'animer pas mal d'émissions avec Nikos". Véronique Dicaire est évoquée par les internautes ainsi que Valérie Bègue. Anggun évoque aussi Valérie Bègue. Jarry pense à Sandrine Quétier.

Le Cerf : Un homme, qui chante bien, qu'on a déjà vu aux NRJ Music Awards, qui n'a jamais participé à un télé-crochet ou à un concours de chant. Dans son premier magnéto, on a pu apercevoir une boîte de sardines et un angelot. Dans son second magnéto d'indices, on découvre une étoile, et qu'il est associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus. La semaine dernière, le personnage arbore un bras avec des mécanismes sur le costume. Dans son troisième magnéto, on voit le Cerf assis sur un trône. Il évoque des rôles dans une « comédie romantique » et les lettres « AB » sont peintes sur le mur derrière lui. Le Cerf donne une vérité et un mensonge : « J’ai pas mal de disques d’or sur les murs », et « j’ai été le héros de pas mal de livres ». Les internautes sont partagés en Laurent Ournac et Keen’V. Anggun évoque elle aussi Keen’V. Jarry pense toujours à Anthony Kavanagh, Kev Adams et Camille Combal à Laurent Ournac et Alessandra Sublet à un animateur.

Le Crocodile : un homme qui a l'habitude de la scène. Une référence au V de la Victoire, à une télécommande de TV ont également été montrés. Souvent apparu à la télévision, il n'est pas animateur. Son deuxième magnéto révèle le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture. Et un troisième magnéto donne beaucoup de nouveaux indices dans cet épisode 4 de Mask Singer. On voit ainsi un drapeau de la Corse et deux déclarations du personnage qui perdent un peu plus les enquêteurs : « Dans le monde du sport, j’ai fait grincer quelques dents » et « Mon gros coup c’est en 2011 que je l’ai porté ». Les internautes évoquent Djibril Cissé ou Adil Rami mais aucun consensus ne se dégage.

Le Papillon : femme relativement petite, bilingue anglais, qui connaît bien certains membres du plateau. Ni humoriste, ni comédienne, elle a tournée avec Will Smith et Leonardo Di Caprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international". Son indice objet est le totem de Koh Lanta. La semaine dernière, un troisième magnéto a dévoilée une coupe du Papillon ainsi que le Taj Mahal. Le Papillon parle ensuite de ses « victoires » et déclare : « Mon record, c’est en France que je l’ai obtenu ». Enfin, deux indices sont révélés mais seulement un seul est vrai : “J’ai passé une nuit mémorable avec un des enquêteurs.“ ou “Je suis un papillon jeune retraité.“. Tous ces indices iraient avec la théorie de Denitsa Ikonomova qui est la détentrice du record de victoires dans l’émission Danse avec les Stars.

L'Arbre : un dictionnaire français-anglais et une statut de La Liberté. De plus, il explique également qu'il a "connu des terrains de jeux plus grands" que Mask Singer. Ses indices du secong magnéto ont révélés :la couleur dorée, les drapeaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Son indice objet quant à lui, un moule en forme d'étoile. Il a déclaré "Je me régale d'avoir une bonne étoile et pas qu'une". Il a réuni du public dans plusieurs Zénith, accompagné les gens dans leurs moments les plus joyeux et enfin, chanter avec Kool and the Gang par le passé. Les enquêteurs restent sur leur premières Hypothèse, Gilbert Montagné.

Mask Singer - saison 3 - © CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Après Yves Camdeborde, Teri Hatcher, Alain Bernard, Maud Fontenoy, Marc-Antoine Lebret, Pierre Palmade et Sylvie Tellier les personnalités démasquées, qui seront les prochaines victimes de nos enquêteurs ?