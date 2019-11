Mask Singer, l'enquête continue, une vidéo choc pour annoncer la troisième émission ce soir sur TF1 à 21h05

Après les éliminations de Marie-José Pérec et Sheila, l'enquête va s'accélérer et ce seront non plus une mais deux personnalités démasquées ce soir. Découvrez la suite du show Mask Singer sur TF1 ce vendredi 22 novembre en partenariat avec France Bleu.