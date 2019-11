Mask Singer, quatrième épisode ce soir sur TF1 ce vendredi 29 novembre

Vendredi 29 novembre, c'est le quatrième épisode de Mask Singer, l'occasion d'essayer d'en savoir un peu plus sur huit les célébrités masquées et de découvrir deux d'entre elles. A vos indices, idées et pronostics !

Ils sont donc encore huit en compétition, huit à propos desquels on en apprend un peu plus chaque semaine grâce aux magnétos proposés par l'émission et aux idées des quatre enquêteurs, Jarry, Anggun, Kev Adams et Alessandra Sublet.

Et parmi ces personnalités, c'est sur l'Aigle que l'on en a déjà appris un peu plus avant même l'émission de ce vendredi. On savait déjà qu'il avait porté de nombreux costumes, écrit des chansons, qu'il adorait les Festivals et qu'on l'avait vu au Festival de Cannes et que son nom avait même été cité aux César, voici les nouveaux indices

Ils sont déjà éliminés

Vendredi 22 novembre, ce sont le monstre et l'hippocampe qui ont dû lever le masque. Les deux déguisements cachaient l'humoriste Smaïn et Lio l'illustre interprète (entre autres) de Banana Split.

Ils ont ainsi rejoint Marie-Josée Perec, qui se cachait sous le costume de la panthère, et Sheila qui était elle un écureuil.