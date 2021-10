Match des Héros au Vélodrome : "J'ai vraiment hâte de revenir à Marseille" déclare Didier Drogba

Didier Drogba est l'invité de France Bleu Provence ce lundi matin, 48 heures avant le Match des Héros que l'ancien joueur de l'OM organise au stade Orange Vélodrome. Les bénéfices seront reversés à l'Unicef et à la Fondation Didier Drogba, pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Un RDV à suivre ce mercredi sur France Bleu Provence dès 18 heures.

Didier Drogba, l'ancien attaquant de Marseille, se confie sur son engagement, au micro France Bleu Provence de Bruno Blanzat.

"Quand on estime être un modèle, on se doit d'être exemplaire"- Didier Drogba Copier

France Bleu Provence : On est frappé lorsque l'on a su que vous alliez revenir au stade Vélodrome par les mots des Marseillais que nous avons interrogés dans la rue. Ils sont très fiers de vous parce que vous êtes un homme engagé.

Ce qui compte le plus pour moi, c'est ce retour des Marseillais. L'Om est un club qui m'a marqué et je suis vraiment très content d'entendre ça et et ça me rend fier. J'ai vraiment hâte de revenir à Marseille et de communier une fois de plus avec le public et surtout pour une cause aussi belle.

"J'ai vraiment hâte de revenir à Marseille et de communier une fois de plus avec le public"-Didier Drogba

Maintenant que votre carrière est terminée, c'est quand même primordial de poursuivre ce que vous avez entamé ?

Ce n'est pas parce que ma carrière s'est arrêtée que je dois arrêter le travail que je faisais avec ma fondation. J'ai créé cette fondation pour qu'elle puisse continuer, même après moi, parce qu'elle a une signification énorme à mes yeux : être capable de redonner à la communauté, à ces personnes qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu pendant votre carrière, dans les bons moments comme dans les mauvais. Aujourd'hui, j'ai la chance que le peuple ait aimé ce que j'ai pu faire pendant ma carrière.

Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans ce que j'ai fait et dans les valeurs que j'ai pu transmettre tout au long de ma carrière. Dans ma tête je reste jeune (il a 43 ans NDRL) et je suis engagé parce que je pense que quand on est un modèle, quand on est quelqu'un qui a représenté non seulement le football mais aussi des grands clubs à l'échelle mondiale, on se doit d'être exemplaire et puis surtout, de redonner quelque chose à sa communauté. Et c'est pourquoi je suis engagé.

Mais est-ce le rôle d'un footballeur ?

Ce n'est pas le rôle d'un footballeur mais c'est mon rôle, c'est moi, c'est mon envie et c'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me rend heureux. C'est de voir le sourire d'un jeune qu'on a pu soigner, d'une maladie cardiovasculaire, de voir des familles qui sont aujourd'hui saines et sauves parce on a pu les accompagner. Ça, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas une obligation pour chaque footballeur de le faire, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est simple !

Vous allez réaliser le rêve des supporters de l'OM, c'est à dire revoir Didier Drogba avec le maillot marseillais sur le dos dans le stade Vélodrome !

Je suis très content de voir que Marseille et les Marseillais réagissent très bien. On a déjà vendu plus de plus de 15 000 billets à l'Orange Vélodrome. La cause est noble car c'est pour lever des fonds pour les deux associations que sont l'Unicef et la Fondation Didier Drogba pour l'éducation. C'est pour construire une école et construire des classes en Côte d'Ivoire. Qu'est ce qu'il y a de mieux que de contribuer au développement d'un enfant ? Si on peut le faire à travers le football je suis content !

Et attention quand même à un éventuel "O soto gari" de Teddy Riner sur la pelouse de l'Orange Vélodrome !

Un petit pont lui fera pas de mal !