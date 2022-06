Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France, est à Nice : La rumeur, les ministres, les coups bas

Avant une après-midi de dédicace à la librairie Massena de Nice, France Blue Azur reçoit Mathieu Gallet. L'ancien patron de L'INA et de Radio France balance et règle ses comptes. Politiques, faux-amis, collaborateurs sans loyauté, ce livre "Jeux de pouvoir" est un scénario de série Netflix !

Le nom de Mathieu Gallet vous dit certainement quelque chose, PDG de deux grandes entreprises publiques l'INA (l'Institut National de l'Audiovisuel) et Radio France. Nôtre ancien patron (puisque France Bleu Azur est une radio du groupe de radio public) qui a décidé, en toute franchise, de raconter dix ans d’un provincial dans les cabinets des ministères et à la tête de Radio France. Ne pensez pas que le sujet soit parisien ou qu'il n'intéresse que gens des médias, non ce livre est une vraie série télé, qui se déroule dans la vraie vie des médias, de la politique et des repas mondains…

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur "C'est du réel..." Copier

Quand on parle de rebondissements, alors on va revenir sur la rumeur de liaison avec Emmanuel Macron et les déboires judiciaires de Mathieu Gallet mais il y a aussi des situations ubuesques dans ce livre "Jeux de pouvoir". Par exemple un sms reçu par erreur sur son téléphone qui est clairement inamical et envoyé par une ancienne ministre de la culture qui s’est trompée de destinataire.

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : C'est quoi faire une Filippetti ? C'est envoyer un sms à un mauvais destinataire Copier

Un livre qui nous fait rentrer dans les secrets des cabinets ministériels, dans les bureaux et dans la tête des grands dirigeants car il y a aussi beaucoup de personnel dans ce livre "Jeux de pouvoir"

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "J'ai voulu écrire sur livre à la 3eme personne..." Copier

Un jeune homme de province qui monte à Paris, qui enchaine les postes à responsabilités jusqu’à devenir un fusible pour le pouvoir en place. Dans ce livre Mathieu Gallet balance, explique, partage son quotidien de dirigeant d’une grande entreprise publique de média et rien ne lui a été épargné.

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "J'ai quand même était bien servi..." Copier

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "Je dérange, quand la rumeur d'une liaison avec Emmanuel Macron devient importante..." Copier

Mathieu Gallet raconte son parcours digne d’une série Netflix entre les ministres qui ont plus de rapports avec les syndicats qu’avec le PDG de Radio France, les ministres qui organisent eux même les fuites dans la presse, les proches collaborateurs qui diffusent des tableaux comptables au Canard Enchainé, les enveloppes pleines de preuves qu’on lui remet à la terrasse d’un café pour faire tomber un tel ou un tel. C’est un livre qui nous permet d’être une petite souris dans les coulisses du pouvoir, mais que retient l'auteur de cette période ?

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "J'ai une faculté à ne garder que le meilleur" Copier

Dans le livre de Mathieu Gallet outre sa région d’origine le Bordelais, il ne parle que de notre région Provence Alpes Côte d'Azur : Le festival de Cannes, le festival d'Aix et surtout ce soir de juillet 2016, alors qu'il était le patron de la radio publique.

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "J'ai immédiatement pris des nouvelles de l'équipe de France Bleu Azur..." Copier

Ce mardi 28 juin il y a une grève à France Bleu et à Radio France pour demander de la clarté au président de la république sur ses projets pour l’audiovisuel public, après son annonce de supprimer la redevance, cet impôt qui finance la radio et la télé. Mathieu Gallet livre à France Bleu Azur sa vision de ce que doit être un service public de la radio et de la télé en 2023 en France :

Mathieu Gallet sur France Bleu Azur : "Je suis favorable à l'entreprise unique du service public, une fusion entre Radio France et France Télévision Copier

La vision de Mathieu Gallet sur le monde des médias et de la politique ces dernières années est à lire dans son dernier livre, digne d’une série télé. Un livre « Jeux de pouvoir » que Mathieu Gallet dédicace ce mardi 28 juin à la librairie Massena de Nice de 16h à 18h