Matinale filmée sur France 3 : "C'est un partenariat de service public important pour nous"

Vous pouvez désormais regarder votre radio à la télévision. Depuis ce mercredi 1er février, la matinale de France Bleu Normandie (Calvados-Orne) est diffusée sur France 3 Normandie, du lundi au vendredi de 7h à 9h.

"C'est très important parce que c'est un partenariat de service public entre France 3 et France Bleu. Et c'est la preuve qu'on travaille main dans la main tous ensemble", a affirmé Nathalie André, la directrice des programmes de France Bleu, ajoutant que "ce sont 2 millions d'auditeurs chaque matin sur France Bleu, auxquels s'ajoutent 500 000 et 600 000 téléspectateurs sur France 3".

La radio à la télé, "une première en France"

Faire travailler ensemble la radio et la télévision, deux médias très différents, ce n'est pas simple, reconnait Nathalie André. "C'est compliqué parce que ça n'existe pas vraiment. Ça existe dans d'autres pays européens, mais c'est la première fois qu'on le fait en France".

Mais les deux médias jouent la complémentarité. Et c'est visible notamment pour valoriser le patrimoine local. "Ce qui est très agréable quand on regarde les images de France 3, c'est le travail qu'on fait ensemble sur toutes les images du patrimoine français. Et France Bleu est une radio de proximité où on parle beaucoup du patrimoine. Et tout à coup, en regardant ce matin la matinale de France Bleu Normandie, on découvre plein d'endroits avec de belles les images. On se balade. Et c'est la richesse des images de France 3", a-t-elle souligné.

"Messieurs, vous allez signer des autographes"

Désormais, vous pourrez mettre un visage sur les voix et les noms que vous entendez tous les matins sur France Bleu Normandie. "Messieurs, vous allez signer des autographes, peut-être en allant faire vos courses chez vous. Ce n'est pas si désagréable", a souligné avec malice Nathalie André.