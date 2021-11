Matinales filmées : "Cela va permettre aux auditeurs de découvrir les coulisses de France Bleu Picardie"

France Bleu Picardie passe à la télé ! Depuis ce lundi matin, votre radio est diffusée sur France 3 Picardie chaque matin entre 7h et 9h, du lundi au vendredi. Vous pouvez désormais nous écouter mais aussi nous voir. Bérénice Ravache, la directrice déléguée de France Bleu, était l'invitée de France Bleu Picardie pour évoquer ce changement.

"Une association naturelle entre les deux grandes offres de proximité du service public"

Bérénice Ravache est revenue sur ce dispositif : "Ces matinales filmées permettent de _s'adapter aux usages des Français, pour leur permettre d_’avoir accès à une offre de proximité partout : le site France Bleu.fr a énormément de succès. Cela va permettre à cette offre de proximité d’être encore plus accessible."

L'idée, c'est de faire découvrir les programmes de France Bleu à un nouveau public : "France Bleu et France 3 ont une mission commune de proximité. Le fait qu'on puisse proposer France Bleu sur l'ensemble des canaux de distribution, que ce soit la radio, internet et la télévision, permet de pouvoir toucher le plus de monde possible et de donner accès à ce que vous leur proposez tous les matins : de la bonne humeur, de la proximité. En fait, c'est une association naturelle entre les deux grandes offres de proximité du service public."

Bérénice Ravache dans les locaux de France Bleu Picardie © Radio France - Claudia Calmel

Pour Bérénice Ravache, France Bleu Picardie ne risque pas de perdre des auditeurs au profit de la télévision : « ça ne fait qu'ajouter des téléspectateurs aux auditeurs et ça permet aux auditeurs de découvrir vos visages, de découvrir les coulisses de la radio. On se demande toujours un peu ce qu’il se passe derrière les voix qui nous réveillent le matin. Tous les les Picards pourront désormais vous découvrir sur France 3 Picardie »

De nombreuses perspectives de développement

La prochaine étape de la collaboration entre France Bleu et France 3 est un portail internet commun qui va remplacer à terme "francebleu.fr". Mais pour Bérénice Ravache, la fusion entre les locales de France Bleu et de France 3 n'est pas à l'ordre du jour : "Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la même offre, la même mission de service public. _Le fait de rapprocher nos offres permet toujours plus de proximité pour les Français_. France Bleu Picardie est la 22ème matinale filmée. On voit qu'avec les 21 précédentes, le nombre d'auditeurs a progressé. Le nombre de téléspectateurs sur France 3 a également augmenté sur cette tranche du 7-9. Ce sont donc des perspectives de développement encore innombrables qui s’offrent à nous. »

L’interview complète de Bérénice Ravache est à réécouter ici