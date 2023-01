Matt Pokora : "Je pourrais revenir vivre dans le Var"

Connu depuis vingt ans en France pour ses nombreux tubes : Tombé, On est là, À nos actes manqués ou encore son dernier single Qui on est que l'on peut entendre dans la Playlist des nouveautés 100 % France Bleu , M. Pokora vit maintenant depuis quelques années aux États-Unis. Le Frenchie n'en oublie pas pour autant ses racines, son goût pour la gastronomie locale, ses vacances en Méditerranée ou bien ses rêves de futurs concerts.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Matt Pokora qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Sa naissance à Strasbourg

M. Pokora est né à Strasbourg en Alsace où il a vécu jusqu'à ses 17-18 ans. En 2003, à l'occasion de sa participation à l'émission Pop Star (saison 3) sur M6, il quitte sa région pour s'installer à Paris. Émission qu'il remporte avec Lionel Tim et Otis, lançant sa carrière avec le boys band Linkup et leur titre qui se classera numéro 1 des ventes en France : Mon étoile.

Son souvenir de l'Alsace

L'Alsace rappelle spontanément à M. Pokora un doux souvenir olfactif : l'odeur du vin chaud, des allées du marché de Noël, Place Broglie à Strasbourg, qu'il traversait en sortant de l'école pour aller rejoindre sa mère à son travail.

L'Alsace, c'est aussi un accent très prononcé que M. Pokora imite à la perfection !

Le région de son enfance

Quand il était petit, M. Pokora partait en vacances du côté de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Il y rejoignait ses oncles qui vivaient là-bas. Bien qu'il ait été un enfant sage, il se souvient de sa plus grosse bêtise de l'époque : se coincer la tête à travers les barreaux du balcon ! Un événement qui semble l'avoir marqué :

"Je me rappelle très bien ce jour où ma tête est restée coincée, je pleurais, je hurlais. Heureusement, mes parents sont venus me la décoincer !"

Son Top 3 des spécialités régionales

1. La flammekueche ou tarte flambée. Véritable péché mignon pour le chanteur qui a réussi à faire aimer cette spécialité alsacienne composée d'oignons et de lardons, à sa femme, l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian, sa belle-fille Violet et ses enfants.

"La flammekueche, c'est au-dessus de tout, surtout la gratinée ! Toutes les personnes à qui je la fais goûter, l'adorent."

2. La tartiflette, cette spécialité de la cuisine savoyarde à base de gratin de pommes de terre, d'oignons et de lardons, le tout gratiné au reblochon.

3. La potée lorraine, plat typique du nord-est que sa grand-mère préparait avec du chou, des haricots, de la viande et des pommes de terre.

La région où il se verrait vivre en France

Bien que M. Pokora et sa famille vivent en Californie, aux États-Unis, le chanteur se verrait bien vivre dans le Var, comme l'acteur Brad Pitt ! C'est que du côté de Sainte-Maxime, les atouts sont nombreux : la douceur du climat, la proximité de grandes villes comme Aix ou Marseille, la montagne, la beauté des paysages, les coins baignades... "Je suis plus Méditerranée que côte Atlantique, surtout avec des enfants en bas âge. Il y a beaucoup de vagues là-bas."

"L'île de Beauté, les calanques de Marseille, le Golfe de Saint-Tropez... Quand on sait la beauté de ce qu'on a en France, on a pas besoin de prendre l'avion pendant des heures ! Y a suffisamment de quoi faire chez nous !" De là, à revenir vivre en France avec sa famille ?

Le concert de ses rêves

Y a-t-il un endroit "magique" en France où M. Pokora aimerait donner un concert ? Très attaché à sa ville natale, Strasbourg, c'est bien évidemment sur la Place de la Cathédrale, aux alentours de la Cathédrale Notre-Dame, que le chanteur rêverait de donner un concert. "J'ai déjà eu l'opportunité de chanter dans des endroits magnifiques, mais la Place de la Cathédrale est un superbe cadre, même si on ne pas accueillir beaucoup de monde. Je pourrais y faire quelque chose d'un peu intimiste ou peut-être philharmonique. Ça pourrait être intéressant, je vais y réfléchir !" Une idée qui ravira tous les fans !