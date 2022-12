Matt un jeune chanteur Niçois en finale de l'émission Prodiges sur France 2

Le département des Alpes-Maritimes est dignement représenté, ce jeudi, à la télé. Matt, un jeune chanteur Niçois de 14 ans participe à la finale de l'émission sur France 2 : Prodiges (émission qui distingue de jeunes chanteurs lyriques, musiciens et danseurs).

" J'ai mué très jeune à 11 ans et ensuite j'ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau" Matt

Matt a 14 ans et sa voix a mué très jeune à 11 ans, il a une voix très grave de ténor. Il chante et joue du violon depuis qu'il a 5 ans et est au Conservatoire de Nice, en classe aménagée CHAM (musique) au collège Henri Matisse.

Il a été chanteur dans le cœur de l'opéra de Nice et rêve de devenir chanteur d'opéra ou chef d'orchestre. Il fait déjà des concerts lyriques dans les églises.