Châteauroux : les élèves du collège Lafayette impliqués dans une Webradio dédiée au développement durable

Ils sont sept assis autour de plusieurs tables, dans une classe qui fait office de studio de radio. Les micros sont ajustés devant la bouche et les extraits s'enchaînent, à savoir les interviews réalisées dans les 15 collèges de l'Indre.

L'idée est de mutualiser et de mettre en forme les podcast reçus des 15 établissements qui participent à cette Webradio. Léa est une élève de 6ème et elle prend beaucoup de plaisir à communiquer : "Déjà, c'est stressant mais c'est surtout très instructif. Même si je n'ai jamais fait de radio, j'adore ça." Elisa est en 6ème également, et parler devant un micro, la passionne : "Ca permet de dire des choses, de communiquer des informations pour des personnes qui par exemple ne savent pas ce que c'est le développement durable." A travers ces actions, les élèves travaillent leur langage devant un micro mais aussi la production écrite pour les lancements radio et bien sur la production orale.

Sandrine Rondini (inspectrice de l'éducation nationale) : "J'ai vu des élèves engagés et concernés avec beaucoup de conviction, et pour un adulte c'est très émouvant."

les élèves sont intéressés mais aussi concentrés devant leur micro © Radio France - Sylvain ROGIE

Sandrine Rondini est inspectrice de l'Éducation nationale et conduit la mission éducation et développement durable. Elle a assisté au lancement de cette Webradio et elle a été agréablement surprise : "Ca été très très bien préparé, de façon très sérieuse. J'ai vu des élèves engagés. J'ai senti de l'humour aussi mais ce que j'ai apprécié, c'est le thème choisi, à savoir le développement durable ; pour un adulte c'est très émouvant." Il est vrai que ce projet de Webradio à pu aller à son terme, contrairement à d'autres projets qui ont été stoppés par la crise sanitaire. Les reportages de ces futurs journalistes en herbe sont a écouter ici.