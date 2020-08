Médias : France Bleu Béarn devient France Bleu Béarn Bigorre

France Bleu Béarn devient officiellement France Bleu Béarn Bigorre à partir de ce lundi 31 août. La radio a agrandi sa zone de diffusion avec deux nouvelles fréquences à Tarbes le 104.8 FM et à Lourdes sur le 97.5, couvrant ainsi toute l'actualité à la fois du Béarn et de la Bigorre.

Pour la rentrée radiophonique, ce lundi 31 août, France Bleu Béarn change de nom et devient officiellement France Bleu Béarn Bigorre. Par ce changement de nom, la radio s'implante encore davantage sur son territoire. Les quelques 130 000 bigourdans qui peuvent recevoir France Bleu grâce aux émetteurs de Lourdes et Tarbes se tiennent ainsi informés de toute l'actualité bigourdane et profitent de tous les programmes de France Bleu.

France Bleu Béarn Bigorre continue, bien entendu, de couvrir sa zone de diffusion historique depuis sa création, et d'informer ses 45 000 auditeurs de toute l'actualité du Béarn. Les ingrédients qui font le succès de France Bleu depuis sa création en Béarn restent inchangés, au plus près de ses auditeurs et de leurs préoccupations locales. Désormais, béarnais comme bigourdans se retrouveront autour d'une même radio qui portent leurs noms.

Comment écouter de France Bleu Béarn Bigorre ?

En Bigorre :

Lourdes sur le 97.8

Tarbes sur le 104.8

En Béarn :

Pau sur le 102.5

Oloron sur le 93.2

Orthez sur le 104.8

Laruns sur le 96.4

Arudy sur le 105

Lescun sur le 102.9

La carte de fréquences F.M de France Bleu Béarn Bigorre © Radio France

Vous pouvez également écouter les programmes de France Bleu Béarn Bigorre sur francebleu.fr et sur votre smartphone avec l'application gratuite France Bleu disponible sur Android et App Store. Les émissions et chroniques de cette station du réseau France Bleu sont également proposées en replay.