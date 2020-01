Médias : Rue89 Bordeaux a besoin d'abonnés pour continuer à exister

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : votre objectif est d'atteindre 1.000 abonnements d'ici le 31 janvier. Aujourd'hui vous en êtes où ?

Simon Barthélémy, rédacteur-en-chef de Rue89 Bordeaux : On en est à environ 650 abonnés. Il faut donc encore convaincre 350 personnes de s'abonner à notre site rue89bordeaux.com. Pour 5 euros par mois et sans engagement ils auront accès à nos contenus premiums, nos grandes enquêtes, nos reportages en plus de nos contenus gratuits.

Sans ses 1.000 abonnements c'est la fin de Rue89 Bordeaux ?

Cela fait 6 ans qu'on existe et on est toujours là. On a fait des choix nous les permanents du journal de ne pas se payer ou de se payer à des niveaux bien en dessous du Smic. On paye correctement nos journalistes pigistes mais pas au niveau auquel on aimerait le faire et où ils le mériteraient. Pour assurer un contenu de qualité, faire de l'investigation, on a besoin de temps, de travail et d'une rémunération à son juste niveau. En tant que média indépendant on a pas 36 solutions ...

Qu'est-ce-que l'on retrouve sur votre site cette semaine ?

Parmi nos dernières parutions on a notamment une enquête sur l'impact d'Amazone et du e.commerce sur le trafic dans la métropole bordelaise. On voit comment chaque commande en ligne se répercute en terme de déplacements de camionnettes. On peut lire aussi un grand dossier sur la gestion alternative de la forêt avec ses sylviculteurs qui continuent à gérer leurs parcelles de façon durable en préservant la biodiversité.