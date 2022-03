Meilleure boulangerie de France : "Au 38" à Saintes remporte son duel face au Fournil de Saint Georges

Nicolas Richard et son équipe de la boulangerie pâtisserie "Au 38" à Saintes remportent leur match face au Fournil de Saint George, à Saint George de Didonne avec la moyenne de 8,5/10 face à 7,6/10.

Après avoir visité la Gironde et la Vienne, ce jeudi La Meilleure Boulangerie de France a pris la direction de la Charente-Maritime pour un nouveau duel. Le Fournil de Saint Georges à Saint Georges de Didonne face "Au 38" à Saintes. A l'issue des 4 épreuves et avec une moyenne de 8,5/10 c'est Nicolas et sa boulangerie pâtisserie "Au 38" qui s'impose face à l'équipe du Fournil de Saint Georges avec une moyenne de 7,6/10.

Bruno Cormerais et Merouan Bounekraf en Charente-Maritime pour ce nouveau duel dans La Meilleure Boulangerie de France - M6

4 épreuves pour une place en finale

Avant de détailler les épreuves du jour, un pensée toute particulière pour l'équipe du Fournil Saint Georges à Saint Georges de Didonne. Leur patronne Kathia, l'épouse de Valéry, est décédée en ce début d'année.

4 épreuves donc pour départager ces 2 établissements de Charente-Maritime.

la présentation de la boutique : la note de 8,5 est attribuée aux 2 établissements

Pour Nicolas à Saintes, le jury donne la note de 9 pour sa tarte choco caramel. Un biscuit à la cuillère, crémeux chocolat, caramel beurre salé.

Nicolas et David, son boulanger, présentent au jury le pain charentais qui récolte la note de 8. Sur une base de pouliche, du melon charentais, des raisins et du pineau des Charentes. Avec comme leurs concurrents une mouette floquée.

Au fournil de Saint Georges, c'est un Saint Honoré revisité qui est présenté au jury. La note de 6,5 pour ce petit gris des marais avec pate feuilleté, pate à choux, escargots persil et crème montée à l'ail avec du curry noir.

A Saintes, Nicolas et David sont partis sur un millefeuille salé. Cette création est notée 8/10 par le jury. Feuilletage, escargots revenus dans du beurre, béchamel, coriandre et tomate cerise.

Avec une moyenne de 8,5 c'est donc Nicolas et son équipe saintaise qui se qualifient pour la suite de la compétition. Ils vont ainsi représenter la Charente-Maritime lors de la finale régionale qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine.

Photos, les coulisses du tournage de la Meilleure Boulangerie de France

L'émission de M6 a été enregistrée au mois d'octobre 2021. En quelques photos, France Bleu vous emmène dans les coulisses de ce tournage dans la boulangerie pâtisserie qui a remporté le duel du jour, "Au 38" à Saintes.

Dans la boutique "Au 38" à Saintes - Au 38

Sophie dans la boutique de l'établissement saintais - Au 38

David, boulanger "au 38", en plein travail - Au 38

L'équipe découvre le défi lancé par le jury : intégrer l'escargot petit gris dans une préparation - Au 38

Ce vendredi dernière étape pour le road-trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie dans la région avec un nouveau duel en Charente-Maritime.