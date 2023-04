Meilleure boulangerie de France : Ben et Antoine (Aytré) s'imposent face à Rêveur de pain en Charente-Maritime

Benjamin et Antoine, les 2 beaux-frères à la tête de la boulangerie Ben et Antoine à Aytré (17)

Dernier match de la semaine pour La Meilleure Boulangerie de France dans son périple en Nouvelle-Aquitaine Nord. En Charente-Maritime, après la victoire mercredi de la Maison des sauveurs (Saint Vivien) , place au duel opposant la boulangerie d'Aytré Ben et Antoine à celle du couple Stéphane et Isabelle à La Rochelle, Rêveur du pain Un match départagé par le jury composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

4 épreuves pour une place en finale

2 équipes en lice pour cette confrontation. 2 beaux-frères, Benjamin et Antoine, d'Aytré pour la boulangerie de Ben et Antoine face à Stéphane et son pâtissier Loïc à Rêveur du pain à La Rochelle. Et 4 épreuves pour départager ces 2 équipes de compétiteurs.

la présentation de la boutique : la note de 8 pour Ben et Antoine et 9 pour Rêveur du pain

Le binôme du Rêveur du pain se renforce de Bernard, cuisinier, pour proposer la mouclade charentaise,. Le jury déguste et note 8/10 cette création. Une cocotte de pain garnie de moules et d'une brunoise de petits légumes.

Le pain citron et algues à La Rochelle, Stéphane et Loïc préparent ce pain avec de la farine de meule, levain, levure, jus de citron vert, algues. La note de 8 est attribuée par le jury.

Pour Rêveur du pain, c'est un millefeuille salé avec une béchamel au merlu, fumé, une béchamel à la carotte et des dés de poisson. Ce merlu en feuille obtient la note de 7,3/10.

Avec une moyenne de 8,8/10, c'est l'équipe de Ben et Antoine qui remporte ce duel. Ce binôme se qualifie pour la délibération finale de vendredi soir où le jury va désigner la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine Nord. Pour Rêveur du pain, ce match se termine avec une moyenne de 8,1/10

