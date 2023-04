Meilleure Boulangerie de France : Bruno Cormerais très attaché à la Charente-Maritime

Toute cette semaine, le road-trip de M6, la Meilleure boulangerie de France, sillonne la Nouvelle Aquitaine Nord pour désigner l'établissement qui représentera la région lors de la finale nationale de ce concours. 4 boulangeries de Charente-Maritime sont dans la compétition , ce qui donne l'occasion au jury et plus particulièrement à l'un de ses membres, Bruno Cormerais d'être un peu sur "ses terres". Meilleur Ouvrier de France en 2004, ce boulanger a participé au lancement de l'émission de M6, la Meilleure boulangerie de France, en 2013. Après 10 saisons, il est toujours dans le jury de ce concours. Actuellement, il tient une boulangerie à Giens dans le Loiret et a ouvert un second établissement avec 2 associés boulangers, début 2022, à Bourcefranc-le-Chapus, la commune qui emmène au pont de l'île d'Oléron.

ⓘ Publicité

Vous disposez de deux boulangeries, l'une dans le Loiret, l'autre à Bourcefranc-le-Chapus, en Charente-Maritime

Bruno Cormerais : Je me suis associé avec deux autres boulangers sur Bourcefranc-le-Chapus. Etienne Rousseau, un ancien candidat de la saison 3 de l'émission. On a fait connaissance ensemble lors de la compétition. Il a fini deuxième en National. Comme je suis très ami avec lui, un jour, en faisant la fête du pain, avec un autre boulanger du village qui s'appelle Tony Gibier, nous avons décidé tous les trois, comme ça, sur un coup de tête, sur un coin de table, de reprendre une boulangerie qui était en grande difficulté sur la ville de Bourcefranc-le-Chapus. On a mis une équipe en place. C'est très loin de chez moi, parce que je suis presque à 600 kilomètres. J'y étais il y a 2 semaines. J'essaie d'y aller régulièrement et tous ensemble, on essaie d'y faire des choses sympas.

Juger des confrères dans ce département, est-ce plus compliqué pour vous ?

Effectivement, il y a une compétition, mais vous savez, les boulangers sont surtout ravis qu'on aille chez eux et qu'on les mette en avant, après, la compétition tout le monde ne s'y prête pas forcément, mais c'est surtout la richesse, de l'échange, les idées qu'on peut apporter, les idées qu'ils peuvent nous donner. C'est vraiment ça la richesse de cette émission, c'est l'échange qu'on a avec l'artisan.

L'émission dure depuis dix ans. Moi, c'est un métier qui me passionne, la fermentation. C'est vrai qu'on me colle souvent l'image du boulanger, mais je suis aussi pâtissier. Mon parcours en pâtisserie, à l'époque, était même meilleur qu'en boulangerie. Mais aujourd'hui, mon cœur bat pour la fermentation, donc je suis un passionné du pain. Dès l'instant où je vais visiter des artisans, découvrir des produits du terroir et des tours de main, je suis ravi.

Votre passion, c'est faire du pain

Faire du pain, c'est comme faire du fromage, ce n'est pas simplement mélanger du lait, c'est le résultat d'une fermentation. Il faut bien comprendre et bien connaître sa matière première, c'est une véritable alchimie. La fermentation, ce n'est pas une science exacte. Je vous donne un exemple, le vigneron, il ne va pas vinifier son vin de la même façon cette année que l'année dernière ou l'année prochaine. C'est Dame Nature qui dirige un peu tout ça. Effectivement, il y a des grandes lignes, mais faire du pain, ce n'est pas que mélanger de la farine et de l'eau, c'est aussi un vrai savoir et puis une passion. Faire du pain, ce n'est pas si simple. Quand on veut bien le faire, c'est beaucoup de travail et il faut du temps. Pour faire une bonne baguette de tradition, il nous faut 18 heures. Aujourd'hui, on voit des grandes enseignes industrielles qui font du pain en 5 heures. Forcément, ils sont obligés de passer par la chimie pour que ça fonctionne alors qu'un artisan. Il lui faut entre 15 et 18 heures pour faire du bon pain.

Dans le passé, on a dit que le pain faisait grossir, c'est une erreur monumentale. L'étude qui avait été menée à cette époque portait sur le pain le plus consommé au monde, le pain de mie. Oui, dans le pain de mie il y a du beurre et du sucre, donc lorsque l'étude est tombée : ça fait grossir. La baguette française, elle, ne fait pas grossir. Il faut que l'artisan arrive à communiquer auprès de son client. L'artisan, c'est quelqu'un qui connaît bien son produit, qui fait tout lui-même de A à Z et qui transmet sa passion aux apprentis.