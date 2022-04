Meilleure Boulangerie de France : comment va se dérouler la grande finale ?

Après 14 semaines de road-trip pour le jury de la Meilleure Boulangerie de France, place à la finale nationale dès ce lundi 18 avril à 18h40 sur M6. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont sillonné les 13 régions françaises avec également des incartades en Belgique, Suisse, Espagne et Italie pour visiter 130 boulangeries. 15 000 kilomètres pour sélectionner 13 binômes professionnels plus, et c'est la nouveauté de cette saison, 2 apprentis qui forment le quatorzième binôme. Pour désigner le grand vainqueur de cette saison 9, une succession d'épreuves attend les 14 binômes issus des sélections régionales et de la compétition des apprentis.

La grande finale de la Meilleure boulangerie de France

5 jours de compétition pour l'ensemble de ces binômes, 5 épreuves proposées par le jury et à la fin un seul vainqueur pour le titre de Meilleure Boulangerie de France.

Lundi 18 avril : c'est le début de la semaine de la grande finale pour les 14 binômes. 8 vont rester en compétition à l'issue de cette première journée. Pour se qualifier, chaque boulangerie en lice ainsi que les 2 apprentis font devoir proposer au jury une tarte sucrée originale représentant leur région. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre vont juger les candidats sur la maîtrise des techniques pâtissières, l’accord des goûts et la perfection du visuel.

Mardi 19 avril : Des 8 équipes restantes, 4 vont sont tirées au sort pour l'épreuve du jour et 4 autres pour celle de mercredi. Pour ce mardi, les binômes sélectionnés vont s'affronter autour d'une création originale à base de champignon. A l'issue de ce défi, le jury va qualifier une boulangerie. Les 3 autres binômes vont s'affronter sur une épreuve de repêchage avec la revisite de la religieuse. Une des 3 équipes poursuivra l'aventure.

Mercredi 20 avril : dans la continuité de la veille, ce sont 4 binômes qui s'affrontent avec le défi de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, réaliser une création originale à base d'agrumes. Une boulangerie sera directement qualifiée pour la suite de la compétition, les 3 autres iront en repêchage et se départageront avec le revisite du pain d'épices. Une seule de ces 3 équipes obtiendra son pass pour la suite de l'aventure.

Jeudi 21 avril : Nous en sommes au stade de la demi-finale avec 4 équipes en lice. L'ensemble des artisans encore en compétition va devoir créer des produits de snacking originaux, dont un sandwich froid, un sandwich chaud et une pizza boulangère. Avec ces épreuves, le jury va désigner les 2 grands finalistes de la saison 9 de la Meilleure Boulangerie de France.

Vendredi 22 avril : ultime étape et duel au sommet avec les 2 binômes finalistes qui doivent réaliser un buffet artistique autour du thème des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un grand défi avec au bout le titre tant convoité de Meilleure Boulangerie de France !

Les 14 binômes qualifiés pour cette grande finale

13 binômes professionnels et un binôme d'apprentis qui ont été qualifiés lors des 14 semaines de sélection par Bruno Cormerais, Norbert Tarayre et Merouane Bounekraf (pour la compétition en région Nouvelle-Aquitaine).