Meilleure boulangerie de France : dans la Vienne, Stéphanie Auger a finalement battu son mari

Après la Gironde ce lundi avec la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg, La Meilleure Boulangerie de France a pris la direction de la Vienne pour un duel entre époux ! Guillaume Auger et sa boulangerie à Rouillé face à son épouse Stéphanie et son établissement à Lusignan. Un match en pays mélusin départagé par le jury composé de Bruno Cormerais, Merouan Bounekraf et Norbert Tarayre. Avec une moyenne de 7.9, c'est Madame de l'Atelier 58 de Lusignan qui s'impose face à Monsieur à la tête de la boulangerie Auger de Rouillé et une moyenne de 7,3.

L'équipe de M6 dans l'Atelier 58 de Stéphanie Auger à Lusignan - Atelier 58

4 épreuves pour une place en finale

2 binômes Guillaume - Frédéric et Stéphanie - Nathan confrontés à 4 épreuves. Duel haut en couleurs entre les 2 époux qui ont chacun leur propre boulangerie à 7,5 kilomètres de distance.

la présentation de la boutique : la note de 6 pour la boulangerie de Guillaume et la note de 8,5 pour celle de Stéphanie

Chez Madame, le jury déguste la tarte vigneronne qui recueille la note de 7. Une pate à croissant, de la crème pâtissière, des lamelles de pomme, le tout nappé d'une préparation de vin chaud et de purée de framboise.

Belette and co à Lusignan, un pain à base de farine traditionnelle dans laquelle est versée de la drêche. Des résidus de brassage des céréales pour la bière. La note de 7 est attribué par le jury à cette création.

: c'est le pain au farci poitevin qui est proposé à la dégustation par le binôme Guillaume - Frédéric, l'association de 2 savoir-faire entre ce boulanger et son ami boucher-charcutier. Le jury donne la note de 8. Belette and co à Lusignan, un pain à base de farine traditionnelle dans laquelle est versée de la drêche. Des résidus de brassage des céréales pour la bière. La note de 7 est attribué par le jury à cette création. le défi du jury : pour ce match entre époux, le jury leur a lancé le défi de revisiter le tourteau fromager. Guillaume et Frédéric avec une présentation dans un bocal obtienne la note de 8,5 tandis que Stéphanie et Nathan recueille la note de 9 pour cette dernière épreuve.

Avec une moyenne de 7.9, c'est donc Stéphanie et Nathan qui se qualifient pour la suite de la compétition. Ils vont ainsi représenter la Vienne lors de la finale régionale qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine. Et comme le précisait Bruno Cormerais à la fin de ce match "ça reste dans la famille !"

Le road-trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie se poursuit en région Nouvelle-Aquitaine avec ce mercredi soir, un retour en Gironde après le 1er duel de lundi. Au programme un match entre une boulangerie de La teste de Buch et un établissement de Pessac