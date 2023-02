Meilleure boulangerie de France: Enka (St-Jean-de-Luz) remporte son duel face aux Douceurs du Braou (Biarritz)

Après avoir visité les Landes et le Béarn, ce mercredi La Meilleure Boulangerie de France a pris la direction du Pays Basque pour un nouveau duel. La boulangerie Enka (Nicolas et Julien) à Saint-Jean-de-Luz face Aux douceurs du Braou (Aurélien et Julien) de Biarritz.

4 épreuves pour une place en finale

Pour ce match arbitré par Noëmie Honiat (chef pâtissière) et Bruno Cormerais (MOF), 4 épreuves sont à disputer pour départager ces 2 établissements du Pays Basque.

la présentation de la boutique : la note de 8 est attribuée à la boulangerie Enka de Saint-Jean-de-Luz. C'est par contre 6,5 pour les biarrots des Douceurs du Braou

Pour Aurélien et Nicolas à Biarritz, le jury donne la note de 8 pour leur gâteau basque à la crème Pate à basque, crème pâtissière et rhum.

Aurélien et Nicolas, son boulanger, présentent au jury le pain de meule bio sur levain qui récolte la note de 8,5. Farine, levain, cacao, poivre de Sichuan et graines de courges pour cette création biarrote

Dans la boulangerie Enka c'est le Donibane qui est présenté au jury. La note de 7 pour ce chausson pommes, boudin noir et confiture de raisins.

A Biarritz, Aurélien et Nicolas sont partis sur une bouchée bask. Un roulé mélangeant la confiture de raisins et le fromage basque Cette création est notée 7/10 par le jury.

Avec une moyenne de 8,3 c'est donc Nicolas et son équipe luzienne qui se qualifient pour la suite de la compétition. Ils vont ainsi représenter le Pays Basque lors de la délibération de fin de semaine qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine Sud. Les biarrots des Douceurs du Braou terminent cette compétition avec un moyenne de 7,5/10

Le road-trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie en Nouvelle-Aquitaine Sud sera de retour vendredi au Pays Basque avec un nouveau concurrent : Aux enfants gâtes d'Anglet .