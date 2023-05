Meilleure Boulangerie de France : la boulangerie Grandjean, 1 an après son titre

Ce sont Rémy Grandjean et son binôme Mathieu Massias qui ont rempoté l'édition 2022 de la Meilleure Boulangerie de France (M6). 1 an après et alors que commence la finale nationale de la saison 10, retour sur cette victoire et ce qu'elle a apporté. Après la qualification régionale puis la victoire finale, Rémy et son équipe ont constaté tout de suite l'impact de cette mise en lumière à la télévision. Un chiffre en guise d'exemple : avant le concours, la boulangerie pâtisserie de Bourg vendait 400 gâteaux par week-end, après leur passage dans l'émission, ce chiffre est monté à 1700 par week-end !

France Bleu Gironde : Gagner le titre de Meilleure Boulangerie de France, quels impacts ?

Rémy Grandjean : Cette année, c'est vraiment une année spéciale pour nous. Après douze ans d'installation, ça a été une année particulière, la plus grosse année depuis notre arrivée. Qu'est-ce qu'on en retient ? Que des bons moments, beaucoup de travail pour essayer de satisfaire cette énorme clientèle qui est arrivée du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on est contents parce que les clients sont toujours présents et continuent à venir de manière très nombreuse au magasin.

Si vous deviez refaire cette finale ?

Il faut savoir que le jour de la finale, on a été très peu stressé avec mon binôme. On ne s'était pas mis trop de pression, même si on avait peur de rater. On était là pour prendre du plaisir et vraiment essayer de montrer toutes nos qualités. Aujourd'hui, si on devait le refaire, on aurait peut-être un peu plus de pression au vu du titre de l'année précédente. Donc, on aurait probablement un peu peur !

Des conseils aux finalistes de la saison 10

Profiter de tout ce qui va se passer et vraiment essayer d'en tirer le maximum de profit d'un point de vue personnel et un enrichissement pour la suite. Le plus important dans le métier, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait et réellement le retranscrire au client pour qu'il prenne aussi du plaisir lors de la dégustation.

Le niveau de cette saison 10

Je dirais que le niveau est toujours de plus en plus haut, je pense encore meilleure cette année. On apprend de ce qui a été fait les autres les années précédentes. Moi le premier, j'avais regardé les saisons précédentes, puis les finales précédentes pour essayer de voir un peu les astuces et les choses que je pourrais améliorer. Du coup, on s'entraîne un peu en fonction de ça et obligatoirement le niveau augmente.