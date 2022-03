Meilleure Boulangerie de France : La boulangerie Grandjean de Bourg (33) représentera la Nouvelle Aquitaine

C'est le binôme Rémy et Mattieu de la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg (33) qui se qualifie pour la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France (M6). A la mi-avril, ils représenteront la région Nouvelle aquitaine dans ce concours.

Après une semaine de compétition, en région Nouvelle-Aquitaine, pour l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France, et après 5 duels, le jury de ce concours, composé cette semaine de Bruno Cormerais, Merouan Bounekraf et Norbert Tarayre, a désigné la boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg (33) représentante de la région Nouvelle-Aquitaine pour la finale nationale.

10/10 lors d'une épreuve

Lors de son duel, lundi, face à l'établissement bordelais De la farine et des mains le binôme de Bourg Rémy et Mathieu s'était imposé avec la moyenne de 9/10. Dans la 3ème épreuve de la compétition, celle du pain du boulanger, ils ont obtenu la note assez rare de 10/10 avec leur pain du jardin, un pain carottes, échalottes et graines de courges.

La pain du jardin de la boulangerie Grandjean © Radio France - Frédéric Fleurot

Direction la grande finale pour Rémy et Mathieu

L'équipe de La Meilleure Boulangerie de France poursuit son road-trip dans l'hexagone pour les sélections régionales en attendant la finale nationale prévue à la mi avril où nous retrouverons nos 2 ambassadeurs de région Nouvelle Aquitaine, Rémy et Mathieu de la boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg.