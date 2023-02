Meilleure Boulangerie de France : La boulangerie Grangé de Pau représentera la Nouvelle-Aquitaine Sud

Après une semaine de compétition en région Nouvelle-Aquitaine Sud, pour l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France, et après 5 duels, le jury de ce concours, composé cette semaine de la cheffe pâtissière Noëmie Honiat et du M.O.F Bruno Cormerais, a désigné la boulangerie pâtisserie Grangé de Pau représentante de la région Nouvelle-Aquitaine Sud pour la finale nationale. "Objectif atteint" s'est exclamé Jean-Baptiste à l'annonce du jury.

Le patron de cette boulangerie pâtisserie paloise est un vrai champion du fournil : Olympiades des métiers en 2011, Second à la Coupe du Monde des Apprentis, vainqueur en 2019 de la Coupe de France et de la Coupe d'Europe de Boulangerie, Meilleur Jeune Boulanger de France en 2020 et désormais le représentant de la Nouvelle-Aquitaine Sud pour la Meilleure Boulangerie de France.

ⓘ Publicité

loading

4 autres boulangeries sélectionnées se sont retrouvées à la Maison Belzunce de Méharin (Pays Basque) pour la délibération et l'annonce du jury de La Meilleure Boulangerie de France :

10/10 pour 3 épreuves sur 4 à Pau

Lors de son duel, mardi, face à la Maison Chaudron d'Artix le binôme palois Jean-Baptiste et Antoine s'est imposé avec la très haute moyenne de 9,8/10. Fait rarissime dans l'émission, sur les 4 épreuves disputées 3 ont obtenu la note maximale de 10/10 avec à chaque fois les félicitations du jury. 10 pour la présentation de la boutique, 10 pour le produit signature, une viennoiserie en trompe l'œil la cuillère mangue coco timut et 10 pour le défi de Norbert avec une création boulangère en utilisant la fraise Mariguette, le panier fraise basilic.

À lire aussi Meilleure Boulangerie de France : La boulangerie pâtisserie Grangé de Pau remporte son duel

Direction la grande finale pour Jean-Baptiste et Antoine

L'équipe de La Meilleure Boulangerie de France poursuit son road-trip gourmand dans l'hexagone pour les sélections régionales en attendant la finale nationale prévue début mai où nous retrouverons nos 2 ambassadeurs de la région Nouvelle-Aquitaine Sud, Jean-Baptiste et Antoine de la boulangerie pâtisserie Grangé de Pau.

Pour cette 10ème saison de l'émission de M6, un autre représentant néo-aquitain sera désigné dans la semaine du 10 avril. Il sera issu de la Nouvelle-Aquitaine Nord