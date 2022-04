Meilleure Boulangerie de France : la Boulangerie Pâtisserie Grandjean de Bourg (33) remporte la saison 9

La boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg (33) est sacrée Meilleure Boulangerie de France. Le binôme Rémy et Mathieu a brillamment remporté ce titre. Ils s'imposent en finale face à Kévin et Dorian de la Maison Coupel à Rennes.

Après 15 semaines de compétition et 130 boulangeries visitées par le jury composé de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, c'était ce vendredi soir l’ultime étape pour les 2 dernières boulangeries arrivées en finale de l'émission proposée par M6 La Meilleure Boulangerie de France. Le binôme breton Kévin et Dorian de la Maison Coupel de Rennes face aux 2 néo-aquitains de la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg (33).

Pour cette dernière épreuve, d'une durée de 8 heures, les 2 binômes finalistes devaient réaliser un grand buffet gourmand et artistique autour du thème des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec 120 pièces. Une réalisation digne d'une cérémonie d'ouverture mettant en avant le patrimoine et le savoir-faire des artisans. Un véritable marathon pour les 2 équipes qui devaient réaliser 3 tourtes de pain, 1 pain régional, 1 brioche tressée, 12 mini-sandwichs, 1 création de viennoiserie, 40 mignardises, 40 amuse-bouches et 1 pièce décorative.

Ce sont les néo-aquitains de la Boulangerie Pâtisserie Grandjean de Bourg (33) qui s'imposent face à l'équipe de la Maison Coupel de Rennes et remportent le titre de Meilleure Boulangerie de France. Joie et fierté pour les 2 girondins qui gagnent ce concours de prestige.

Rémy et Mathieu, le binôme girondin à la fin de la dernière épreuve de cette compétition - (C) Grandjean

La boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg

Titulaire d'un CAP pâtisserie, chocolaterie, glacerie et après avoir fait ses armes chez un MOF (meilleur ouvrier de France), Rémy s'est installé dans cette boulangerie au centre de Bourg depuis 11 ans avec son épouse Adeline. C'est en compagnie de Mathieu que Rémy, le patron de cette boulangerie, a constitué ce binôme victorieux qui a su à chaque épreuve convaincre le jury de La Meilleure Boulangerie de France. Vainqueurs de la finale régionale en Nouvelle-Aquitaine, ils ont ensuite été en compétition avec les 13 autres binômes qualifiés pour la finale nationale de cette 9ème saison de la Meilleure Boulangerie de France. Les épreuves se sont déroulées au Domaine de Montchevreuil dans l'Oise en présence du jury composé de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Perfectionnistes et rigoureux, c'est en faisant appel à leur savoir-faire, tout en faisant preuve d’une créativité extraordinaire, que les deux girondins ont pu remporter brillamment la saison 9 de la Meilleure Boulangerie de France.

La boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg est la seconde de Gironde à remporter ce titre. En 2017, c'est la Maison Lamour de Bordeaux qui s'était imposée.