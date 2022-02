Meilleure Boulangerie de France : La boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg remporte son duel

Le binôme Rémy et Mathieu de la boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg (33) s'impose face à Florent et Claire "De la farine et des mains", établissement bordelais, lors de ce premier duel de La Meilleure Boulangerie de France pour la compétition en Nouvelle-Aquitaine.

La semaine de compétition, en région Nouvelle-Aquitaine, pour l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France a débuté par un duel 100% Girondin. Le binôme Rémy - Mathieu de la boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg était opposé à Florent et Claire pour "De la farine et des mains" à Bordeaux. Le jury, composé cette semaine de Bruno Cormerais, Merouan Bounekraf et Norbert Tarayre, a attribué une moyenne de 9 à la boulangerie pâtisserie Grandjean qui s'impose de face au binôme "De la farine et des mains" de Bordeaux et sa moyenne de 7,9.

Bruno Cormerais et Merouan Bounekraf, le jury de La Meilleure Boulangerie de France (M6), aux bords de la Gironde - M6

4 épreuves pour une place en finale

Au programme des 2 équipes, 4 épreuves pour les départager et obtenir le billet pour la finale régionale qui, vendredi soir, désignera la boulangerie appelée à représenter la région Nouvelle-Aquitaine lors de la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France.

la présentation de la boutique : 9,5 pour la boulangerie pâtisserie Grandjean et 9 pour De la farine et des mains.

: 9,5 pour la boulangerie pâtisserie Grandjean et 9 pour De la farine et des mains. le produit signature : le Baba-Yuz de Rémy et Mathieu, un pâtisserie élégante à base de chocolat et citron réalisée sur le principe des poupées russes. "J'en suis baba" s'est exclamé Merouan Bounekraf. Pour ce produit, le jury a donné la note de 9

Chez Florent et Claire, c'est un croissant revisité, le Gavé-bon. Croissant salé au jambon serrano, tomate, poivron et salade. Il récolte la note de 7

: le Baba-Yuz de Rémy et Mathieu, un pâtisserie élégante à base de chocolat et citron réalisée sur le principe des poupées russes. "J'en suis baba" s'est exclamé Merouan Bounekraf. Pour ce produit, le jury a donné la note de 9 Chez Florent et Claire, c'est un croissant revisité, le Gavé-bon. Croissant salé au jambon serrano, tomate, poivron et salade. Il récolte la note de 7 le pain du boulanger : à Bourg c'est le pain du jardin qui est présenté au jury. Pain avec de la carotte, des échalottes et des graines de courges. Le jury lui donne la note assez rare de 10.

A Bordeaux, c'est le pain forestier qui est en compétition. Pain aux cèpes de Bordeaux qui recueille la note de 8,5

: à Bourg c'est le pain du jardin qui est présenté au jury. Pain avec de la carotte, des échalottes et des graines de courges. Le jury lui donne la note assez rare de 10. A Bordeaux, c'est le pain forestier qui est en compétition. Pain aux cèpes de Bordeaux qui recueille la note de 8,5 le défi du jury : les 2 équipes devaient réaliser un pain pour accompagner la fameuse lamproie à la bordelaise cuisinée et préparée par le chef Franck Audu du restaurant La Tupina.

Le limon pour la boulangerie pâtisserie Grandjean, pain viennois feuilleté avec citron et sésame noir. Ce produit recueille la note de 7,5.

L'entre terre et mer pour De la farine et des mains. Pain à base de farine traditionnelle, persillade et dés de jambon. La note de 7 lui est attribuée par le jury

Avec une moyenne de 9, c'est donc Rémy et Mathieu qui se qualifient pour la suite de la compétition. Ils vont ainsi représenter la Gironde lors de la finale régionale qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine.

Suite du road-trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie en région Nouvelle-Aquitaine avec ce mardi soir, un match un peu spécial : un mari boulanger face à sa femme pâtissière