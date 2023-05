Meilleure Boulangerie de France : la Boulangerie Pâtisserie Grangé de Pau remporte la saison 10

Après 19 semaines de compétition et 180 boulangeries visitées par le jury composé de la cheffe pâtissière Noëmie Honiat, du MOF Bruno Cormerais et du chef Norbert Tarayre, c'était ce vendredi soir l’ultime étape pour les 2 dernières boulangeries arrivées en finale de l'émission proposée par M6 La Meilleure Boulangerie de France . Une finale 100% Nouvelle-Aquitaine avec le binôme palois Jean-Baptiste Grangé et Antoine Clément de la boulangerie Grangé (Nouvelle-Aquitaine Sud) face à l'équipe bordelaise Nicolas Gruel et Jean-Philippe Battesti de Grain boulangerie (Nouvelle-Aquitaine Nord).

Pour cette dernière épreuve, d'une durée de 10 heures, les 2 binômes finalistes devaient réaliser un buffet de gala pour les 10 ans de l'émission avec un road-trip gourmand des régions, une réalisation mettant en avant la France, ses produits du terroir, le savoir-faire des artisans et l'anniversaire de l'émission. Un véritable marathon pour les 2 équipes.

ⓘ Publicité

1 brioche garnie pour 10 personnes

10 viennoiseries sucrées

10 viennoiseries salées

4 gâteaux de voyage

défi de Florian Lamour, gagnant de la saison 2007 , 6 pains aromatiques

défi de Rémy Grandjean, gagnant de la saison 9 , 10 pâtisseries individuelles à plusieurs textures

défi de Patrice et Johnny, vainqueurs de la saison 2, 10 sandwichs sucrés-salés

1 pièce décorative pour présenter l'ensemble de ce buffet de gala

Ce sont les 2 palois de la Boulangerie Pâtisserie Grangé qui s'imposent face à l'équipe de Grain boulangerie à Bordeaux et remportent le titre de Meilleure Boulangerie de France, saison 10. Joie et fierté pour les 2 béarnais qui gagnent ce concours de prestige.

La boulangerie pâtisserie Grangé de Pau

À la tête de la boulangerie qui porte son nom, Jean-Baptiste Grangé est un adepte des concours : Olympiades des métiers, Meilleur Jeune Boulanger de France, Coupe de France, Coupe d'Europe... Il s'est associé avec Antoine Clément, son chef pâtissier, pour former ce binôme victorieux de la saison 10 de la Meilleure Boulangerie de France. Un duo complice, professionnel et bien complémentaire qui a su, à chaque épreuve, convaincre le jury de La Meilleure Boulangerie de France. Vainqueurs de la sélection pour la région Nouvelle-Aquitaine Sud , ils ont ensuite été en compétition avec les 17 autres binômes qualifiés pour la finale nationale de cette 10ème saison de l'émission proposée par M6. Les épreuves finales se sont déroulées au Domaine de Montchevreuil dans l'Oise en présence du jury composé pour cette édition anniversaire de Noëmie Honiat Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Perfectionnistes et rigoureux, c'est en faisant appel à leur savoir-faire, tout en faisant preuve d’une créativité extraordinaire et d'une grande adaptation, que les deux béarnais ont pu remporter brillamment la saison 10 de la Meilleure Boulangerie de France avec une difficulté supplémentaire, être opposés à leurs amis de Nouvelle-Aquitaine Nord, Grain boulangerie. C'est en effet en compagnie de Nicolas Gruel que Jean-Baptiste Grangé a suivi sa formation de boulanger et a disputé différents concours. Lors de cette finale, c'était la première fois que les 2 amis étaient opposés en meilleurs ennemis !

Une partie du buffet préparé par l'équipe de Nouvelle-Aquitaine Sud lors de cette finale de la Meilleure Boulangerie de France - M6

La boulangerie pâtisserie Grangé de Pau est la troisième de Nouvelle-Aquitaine à remporter ce titre de Meilleure Boulangerie de France. En 2017, c'est la Maison Lamour de Bordeaux qui s'était imposée et en 2022 la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg sur Gironde.