Meilleure Boulangerie de France : jour 1 de la finale nationale pour Rémy et Mathias de Bourg (33)

C'est la semaine de la finale nationale de la Meilleure Boulangerie de France pour Rémy et Mathias de la Boulangerie Pâtisserie Grandjean de Bourg (33). Ils représentent la Nouvelle-Aquitaine dans cette compétition. 1er jour, 1ère épreuve et qualification pour la suite avec leur Cornelé.

Top départ pour la grande finale nationale de la saison 9 de la Meilleure Boulangerie de France. Qui sera le vainqueur de l'édition 2022 ? Réponse ce vendredi 22 avril sur M6 vers 19h40. D'ici-là différentes épreuves éliminatoires attendent les 14 binômes qui se sont qualifiés. Lors de cette compétition, ils sont départagés par le jury de l'émission : le MOF Bruno Cormerais et le chef Norbert Tarayre.

Pour la Gironde et la Nouvelle-Aquitaine c'est le binôme Rémy et Mathias de la Boulangerie Pâtisserie Grandjean de Bourg qui s'est qualifié et dispute ces épreuves qui se déroulent au Domaine de Montchevreuil dans l'Oise.

Lundi 18 avril, la tarte sucrée d'exception

Pour cette première épreuve éliminatoire, les 14 binômes devaient réaliser une tarte sucrée d'exception représentative de leur région. Cette création devait sublimer les saveurs du terroir des participants. Rémy et Mathias, nos 2 girondins, ont proposé le Cornelé. une tarte mettant le cannelé en valeur. Grâce à cette création ils se qualifient pour l'étape suivante.

Aux côtés de notre binôme néo-aquitain, sont qualifiés pour la suite de cette compétition les équipes de Bretagne, Corse, Paca, Bourgogne France-Comté, Grand-Est, Pays de la Loire et Auvergne Rhône-Alpes. Lors de cette épreuve le jury a eu 3 coups de cœur : les binômes de la Bretagne, de la Corse et de PACA.

Ce mardi, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre lanceront le défi d'une création originale à base de champignon. 4 binômes tirés au sort vont participer à cette nouvelle épreuve qui est qualificative pour la demi-finale. Il s'agit de PACA, Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes et Corse. Le binôme néo-aquitain est donc "off" ce mardi 19 avril en attendant leur épreuve de mercredi....

