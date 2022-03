Meilleure boulangerie de France : La main à la pâte (La Rochelle) s'impose face à La maison Maryann (Lagord)

Second duel pour La Meilleure Boulangerie de France en Charente-Maritime après la victoire ce jeudi d'Au 38 à Saintes. La maison Maryann de Lagord face à La main à la pâte de La Rochelle. A l'issue des 4 épreuves et avec une moyenne de 8,1/10 c'est Nicolas et sa boulangerie rochelaise qui s'impose de très peu face à l'équipe de la Maison Maryann avec une moyenne de 8/10.

4 épreuves pour une place en finale

2 établissements, 2 binômes. Yann et Marie pour la Maison de Maryann et Nicolas et Fabio pour La main à la pâte. 4 épreuves pour cette compétition et enfin 3 experts pour le jury (Bruno Cormerais, Merouan Bounekraf et Norbert Tarayre).

la présentation de la boutique : 8/10 pour la Maison de Maryann à Lagord et 8,5 pour La main à la pâte de La Rochelle.

: 8/10 pour la Maison de Maryann à Lagord et 8,5 pour La main à la pâte de La Rochelle. le produit signature : Yann et Marie présentent le petit drôle, un croissant aux fruits rouges, réalisés en hommage à leurs enfants. Feuilletage, crème pâtissière avec des pépites de chocolats et framboises, mures et myrtilles. Le jury donne la note de 6,5 à cette création. Nicolas propose sa tarte Marco Polo. Une tarte à la poire avec des épices tandoori. Crème aux amandes, purée de poires, crème diplomate avec des épices tandoori et poires coupées en petits dés. La note de 8 est attribuée à cette création.

: Yann et Marie présentent le petit drôle, un croissant aux fruits rouges, réalisés en hommage à leurs enfants. Feuilletage, crème pâtissière avec des pépites de chocolats et framboises, mures et myrtilles. Le jury donne la note de 6,5 à cette création. Nicolas propose sa tarte Marco Polo. Une tarte à la poire avec des épices tandoori. Crème aux amandes, purée de poires, crème diplomate avec des épices tandoori et poires coupées en petits dés. La note de 8 est attribuée à cette création. le pain du boulanger : La couronne rochelaise, un pain aux couleurs du Stade Rochelais pour Yann de la Maison de Maryann qui est rejoint par Mickaël pour la réalisation de ce pain composé de 2 torsades. Une avec du curcuma pour la couleur jaune et la seconde de l'encre de sèche pour la couleur noire.

Le pain de l'estuaire pour Nicolas et son binôme boulanger Fabio, un pain au Cognac et basilic qui accompagne les produits de la mer.

Pour ces 2 pains, le jury octroie la note de 8,5/10.

La courinne rochelaise aux couleurs du Stade Rochelais - Maison Maryann

le défi du jury : intégrer du Pineau des Charentes dans une création. Les 2 équipes ont deux heures pour relever ce défi. Pour la Main à la pâte, c'est la ,tatin des Charentes qui recueille la note de 7,5/10. Du côté de la Maison Maryann nous avons la pin'o noise et sa note de 9.

Match très serré entre les 2 boulangeries mais victoire de Nicolas et son équipe de La main à la pâte avec une moyenne de 8,1/10. Avec 8/10, Yann, Marie et Mickaël de la Maison Maryann ne se qualifient pas dans cette compétition pour désigner la boulangerie qui représentera la région Nouvelle-Aquitaine à la finale nationale.