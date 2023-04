Meilleure boulangerie de France : La Maison des saveurs (Saint Vivien) s'impose dans son match qualificatif

Dimitri et Hivonik de la Maison des saveurs à Saint Vivien (17)

Après avoir visité la Gironde et la Dordogne, ce mercredi l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France a pris la direction de la Charente-Maritime pour un nouveau duel. La Maison des saveurs ouverte en 2021 par Dimitri et Stéphanie à Saint Vivien face à la Maison Hervé, un établissement de Château d'Oléron tenu depuis 2010 par Stéphane (pâtissier) et son épouse Laurence. Pour l'émission, ce patron s'est associé à son boulanger qui se prénomme également Stéphane !

4 épreuves pour une place en finale

Pour ce match arbitré par Noëmie Honiat (chef pâtissière), Bruno Cormerais (MOF) et le chef Norbert Tarayre, 4 épreuves sont à disputer pour départager ces 2 établissements de Charente-Maritime.

la présentation de la boutique : la note de 8/10 est attribuée à la boulangerie Maison des saveurs de Saint Vivien et c'est un 9/10 pour les casteloléronais de la Maison Hervé

: la note de 8/10 est attribuée à la boulangerie Maison des saveurs de Saint Vivien et c'est un 9/10 pour les casteloléronais de la Maison Hervé le produit signature : à Saint Vivien, Dimitri et Hivonik présentent le Boyard. Le jury donne la note de 8/10 pour cet entremet biscuit charentais, ganache chocolat au lait reprenant la forme du Fort Boyard et caramel avec de l'algue infusée.

Pour les 2 Stéphane à Château d'Oléron, le jury donne la note de 8/10 pour leur entre terre et mer. Un sandwich avec une pâte à buns colorée par de l'encre de seiche, tartare d'algues, tartare de concombres, gambas flambées et chèvre frais.

Le Boyard de la Maison des saveurs à Saint Vivien © Radio France - Herve Deunf

le pain du boulanger : Hivonik de la Maison des saveurs prépare le sarrasin royal. Farine de sarrasin, noisettes torréfiées, noix et miel de l'Ile de Ré. Le jury octroie la note de 8,5 à cette création. À la Maison Hervé, Stéphane présente au jury le pavé des claires qui récolte la note de 7. Mélange de farines, levain, huile d'olive et algues. L'ensemble étant recouvert d'un appareil à tigrer.

: Hivonik de la Maison des saveurs prépare le sarrasin royal. Farine de sarrasin, noisettes torréfiées, noix et miel de l'Ile de Ré. Le jury octroie la note de 8,5 à cette création. À la Maison Hervé, Stéphane présente au jury le pavé des claires qui récolte la note de 7. Mélange de farines, levain, huile d'olive et algues. L'ensemble étant recouvert d'un appareil à tigrer. le défi de Norbert : création boulangère pour un accord parfait avec des œufs brouillés. Pour cette épreuve, la préparation se fait dans l'atelier de la boulangerie, la dégustation à l' abbaye de Trizay , cet édifice roman du XIe / XIIe siècle bâti dans le sud de la Charente-Maritime.

Pour la Maison des saveurs, c'est le feuilleté de la mer qui est présenté au jury. La note de 7,7 pour cette brioche feuilletée au beurre d'algues garnie de saumon fumé. Au Château d'Oléron, les 2 Stéphane sont partis sur le Queen cheddar Un pain viennois, tomate, chorizo, bacon et cheddar. Cette création est notée 7,3/10 par le jury.

Avec une moyenne de 8/10, c'est donc Dimitri et son équipe de Saint Vivien qui se qualifient pour la suite de la compétition. La Maison des saveurs va ainsi représenter la Charente-Maritime lors de la délibération de fin de semaine qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine Nord. La Maison Hervé de Château d'Oléron termine cette compétition avec une moyenne de 7,8/10

Le road-trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie en Nouvelle-Aquitaine Nord est de retour vendredi en Charente-Maritime avec un nouveau duel : les rochelais de Rêveur de pain face à l'équipe de Ben et Antoine d'Aytré.