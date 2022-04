Meilleure Boulangerie de France : la Maison Lamour de Bordeaux 5 ans après son titre

Lauréat en 2017 de la Meilleure Boulangerie de France (M6), le couple Lamour, Florian et Cyrille, revient sur ce titre et le développement de leur établissement bordelais, la Maison Lamour.

La Maison Lamour, qui est installée rue Judaîque à Bordeaux, a remporté le titre de Meilleure Boulangerie de France (M6) en novembre 2017. Depuis Florian et Cyrille Lamour ont fortement développé leur établissement et l’ouverture d’un second magasin à Bordeaux est plus qu’envisagé…

Avant la finale nationale de la saison 9 de ce concours de M6 qui débute ce lundi 18 avril avec dans les concurrents un binôme girondin issu de la Boulangerie Pâtisserie Grandjean à Bourg, le couple Lamour revient sur la victoire de 2017 et le coup de projecteur que cela a amené à leur boulangerie.

France Bleu Gironde : Gagner le titre de Meilleure Boulangerie de France, quels souvenirs ?

Florian Lamour : C'est une super expérience. Je pense qu'on l'a vécu une fois, on ne le vivra pas deux ! Une belle récompense du travail qu'on fournit tous les jours. Une expérience très formatrice. La compétition, ça allait, car on était dans une bulle. On était enfermé dans notre truc. Le plus impressionnant, c'est après avec toute cette foule de gens qui a débarqué au magasin, on n'était pas prêts. Mais ça reste de très bons souvenirs quand même.

L’après victoire ?

Cyrille Lamour : Ce qui m'a marqué, c'est de me réadapter tous les jours en fonction du volume de clients et de la production, de recruter. On travaillait un petit peu « pil pil ». Et finalement, du jour au lendemain, on a dû recruter. Il faut avoir une sacrée capacité d'adaptation.

Florian Lamour : La notoriété on ne l’aurait pas acquise aussi vite. Je pense qu'aujourd'hui, on fait partie des institutions bordelaises. Il y en a, il a fallu des années pour en arriver à ce statut. Nous, ça a été un coup de pouce et un accélérateur. Et puis une mise à l'épreuve. Parce que malgré les quantités, il faut réussir à garder la qualité et garder la tête froide et fidéliser sa clientèle.

Ce titre de Meilleure Boulangerie de France, quel impact sur votre quotidien ?

Cyrille Lamour : Notre identité, c'était juste de retourner aux basiques de notre métier, sans se perdre dans tout ça et garder notre simplicité tout en faisant comprendre aux gens qu’on était juste boulanger. Quand il y a autant d'engouement autour de vous, des fois c'est compliqué de dire non mais nous, en fait ce qu'on fait, c'est pour nous. C'est pas si exceptionnel. On est juste boulanger. On essaye de faire quelque chose d'efficace simple et bon.

La première année d'installation, on avait déjà recruté une dizaine de personnes parce que c'était déjà entrain de bien prendre. M6 nous avait conseillé de recruter quatre personnes, deux en vente et deux en production. Ce qu'on n'a pas fait parce qu'on pensait qu'on allait absorber. Et puis parce qu'on avait déjà beaucoup recruté avant ce passage en télé. Petit à petit, on a continué à grossir et à se structurer. Mais un peu dans le jus, on n'a pas voulu écouter les conseils. Donc effectivement, dans le bon sens du terme, on a dû se structurer et avoir une équipe de responsables.