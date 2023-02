Meilleure boulangerie de France : La Maison Léopaul de Bias s'impose dans le Lot-et-Garonne

La Maison Léopaul de Bias s'impose et va représenter le Lot-et-Garonne dans cette compétition

Avant-dernier match de la semaine pour La Meilleure Boulangerie de France dans son périple en Nouvelle-Aquitaine Sud. Direction le Lot-et-Garonne pour un duel féminin. Pauline et sa boulangerie à Bias La Maison Léopaul face Isabelle et son établissement à Moncrabeau Le fournil de Larmarque . Un match départagé par le jury composé de Noëmie Honiat et Bruno Cormerais. Bien qu'il lance son défi à chaque rencontre, Norbert Tarayre n'est pas présent, cette semaine en Nouvelle-Aquitaine Sud, durant les épreuves.

4 épreuves pour une place en finale

2 équipes en lice pour cette confrontation. Pauline accompagnée de son ancien apprenti Yannis pour la boulangerie de Bias et Isabelle, en solo, pour Le Fournil de Lamarque de Moncrabeau. Et 4 épreuves pour départager ces compétitrices du Lot-et-Garonne.

la présentation de la boutique : la note de 7,5 pour le Fournil de Lamarque d'Isabelle et 8,5/10 pour Pauline et sa Maison Léopaul.

: la note de 7,5 pour le Fournil de Lamarque d'Isabelle et 8,5/10 pour Pauline et sa Maison Léopaul. le produit signature : à Moncrabeau, Isabelle présente le Semla. un pain au lait suédois avec de la poudre d'amandes, de la cardamone et une crème fouettée. Le jury donne la note de 7,5 à cette viennoiserie.

Chez Pauline à Bias, le jury déguste le carré pruneaux-noisettes qui recueille également la note de 7. Une pate à croissant, de la crème pâtissière mélangée à de la crème de pruneaux et des noisettes concassées.

Lors de cette épreuve le jury a accompagné les 2 équipes en leur donnant un coup de main et des astuces.

Le pain au chocolat à Bias, Yanis l'ancien apprenti de Pauline prépare ce pain en forme de batard avec de la pate tradition, du chocolat et du cacao. La note de 7 est attribuée par le jury à cette création clin d'œil au pays de la chocolatine.

Pour Isabelle, c'est un canelé salé au grenier médocain avec du piment d'Espelette. Ce canelé du grenier obtient la note de 7/10.

Avec une moyenne de 7.8, c'est donc Pauline et Yannis qui se qualifient pour la suite de la compétition. La Maison Léopaul de Bias va ainsi représenter le Lot-et-Garonne lors de la délibération de vendredi soir où le jury désignera la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine Sud. Isabelle du Fournil de Lamarque termine ce match avec une moyenne de 7,5/10

Ce vendredi, avant la délibération finale, dernière étape pour ce road trip de l'équipe de La Meilleure Boulangerie de France en région Nouvelle-Aquitaine Sud. Au programme un match basco-landais entre une boulangerie d'Anglet et un établissement de Rivière-Saas-et-Gourby .