Meilleure Boulangerie de France : La Maison Montaigne de Périgueux remporte son duel

Marc-Antoine et Emilie de la Maison Montaigne de Périgueux dans la compétition pour la Meilleure Boulangerie de France

Après la Gironde lundi et la qualification des bordelais de Grain boulangerie pour la délibération de vendredi, le road trip gourmand de M6, La Meilleure Boulangerie de France, était en Dordogne ce mardi 11 avril pour un match opposant la Maison Montaigne de Périgueux à la boulangerie Au Tour des Traditions de Sanilhac. Pour l'équipe périgourdine, le binôme est constitué d'Émilie, ancienne commerciale en cosmétique et Enrique. Ils sont assistés de Marc-Antoine, le mari d'Émilie qui dirige la vente dans la boutique. À Sanilhac, ce sont Benoit, compagnon du devoir, et Kévin qui participent à la compétition. Sylviane, la maman de Benoit, est à la tête du magasin pour la partie vente.

4 épreuves pour poursuivre la compétition

4 épreuves étaient au programme de nos 2 binômes de Dordogne, chacune notée sur 10 par le jury de l'émission : Noëmie Honiat (chef pâtissière) et Bruno Cormerais (MOF). la boulangerie qui remporte la confrontation obtient son billet pour la délibération régionale de fin de semaine qui va désigner l'équipe appelée à représenter la Nouvelle-Aquitaine Nord lors de la finale nationale de la Meilleure Boulangerie de France.

la présentation de la boutique : la note de 9,5/10 pour la Maison Montaigne de Périgueux et un 8/10 pour la boulangerie Au Tour des traditions de Sanilhac

le Pétrocore de la Maison Montaigne à Périgueux, un biscuit noix garnie d'une purée de fraises © Radio France - Al Barry

le pain du boulanger : L'équipe de la Maison Montaigne, dont Enrique le boulanger, propose le périgourdin. Un pain avec des raisins secs et des noix, le jury octroie la note de 8/10 à ce pain. À Sanilhac, c'est le loké qui est présenté par l'équipe boulangère emmenée par Kévin. Mélange de farines, levain et empois. Cette création recueille la note de 7.

: L'équipe de la Maison Montaigne, dont Enrique le boulanger, propose le périgourdin. Un pain avec des raisins secs et des noix, le jury octroie la note de 8/10 à ce pain. À Sanilhac, c'est le loké qui est présenté par l'équipe boulangère emmenée par Kévin. Mélange de farines, levain et empois. Cette création recueille la note de 7. le défi de Norbert : réaliser une création boulangère en utilisant de la confiture de melon au Pineau. Émilie et son équipe à Périgueux sont parties sur une focaccia, crème mascarpone - confiture de melon au Pineau, chiffonnade de jambon du Périgord. Le jury octroie la note de 7/10. Pour Benoit (Sanilhac), c'est le fraternel, un pain viennois en navette avec une crème au foie gras, une crème montée au piment d'Espelette et confiture de melon au Pineau et une tranche de magret. 6/10 pour cette création de l'équipe de Sanilhac.

Avec une moyenne de 8,1/10, c'est l'équipe d'Emilie (Maison Montaigne à Périgueux) qui se qualifie pour représenter la Dordogne lors de la délibération finale de vendredi. Pour Antoine et Au Tour des Traditions, la moyenne est de 7,5/10.

Suite des matchs en Nouvelle-Aquitaine Nord avec ce mercredi la Charente-Maritime à l'honneur .: la Maison Hervé (Château- d'Oléron) contre la Maison des Saveurs (Saint Vivien).