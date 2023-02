Meilleure Boulangerie de France : le bordelais Florian Lamour, sacré en 2017, de retour dans la 10ème saison

C'est actuellement la 10ème saison de l'émission La Meilleure Boulangerie de France qui est diffusée sur M6. L'occasion pour ce programme de revenir chez les lauréats des éditions précédentes. Jusqu'au 17 février, le road trip gourmand de M6 sillonne les Landes, le Béarn, le Pays Basque et le Lot-et-Garonne pour désigner le représentant de la Nouvelle-Aquitaine Sud à la finale nationale. Lors de chaque match, Norbert Tarayre lance un défi aux candidats : intégrer un produit local dans une création. Pour ce "défi de Norbert", direction Bordeaux et plus spécialement la boulangerie de Florian Lamour, le vainqueur de l'édition 2017 de ce concours.

Florian Lamour lance un défi

En vidéo, 5 ans après sa victoire, retour sur le parcours de Florian Lamour et son binôme Frédéric dans l'émission de La Meilleure Boulangerie de France. Le boulanger bordelais explique à Norbert ce que cela a changé dans la vie de sa boutique et les plus apportés pour son développement. En tant qu'ancien vainqueur, Florian Lamour est chargé de lancer un défi aux candidats de la 10ème saison. Pour cela, il a trouvé un produit original et local, de la confiture de raisins (cépage de Merlot). Ce sont 2 équipes de concurrents du Pays Basque qui ont relevé ce défi : réaliser une création en y intégrant cette confiture de raisins ( émission diffusée le 15/02 ).