Meilleure Boulangerie de France : Le Fils des Artisans (Pessac) s'impose face à Pain Bassin (La Teste de Buch)

Suite de la semaine de compétition, en région Nouvelle-Aquitaine, pour l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France avec un second duel 100% Girondin. Jamel et Emilie qui sont à la tête de leur boulangerie pâtisserie "Le fils des Artisans" depuis 3 ans à Pessac face à Pain Bassin à la Teste de Buch par Hugo et Pierre, un boulangerie centre de production qui fournit 60 professionnels dont 30 écoles et 4 maisons de retraite. Les 2 compères ont également ouvert une boutique sur leur lieu de production et sur le marché de la Teste de Buch.

Après les 4 épreuves, c'est le binôme pessacais Jamel et Emilie qui remporte ce duel, un match très serré 7,4 contre 7,3 pour Hugo et Pierre. Ce couple de boulanger - pâtissière ont opéré une totale reconversion avant de s'installer à Pessac. Résidants à Paris avant de rejoindre la Gironde, Jamel était technicien télécom et Emilie travaillait des les ressources humaines. Un changement de chemin de vie récompensé par le jury de La Meilleure Boulangerie de France.

Bruno Cormerais et Merouan Bounekraf à Pessac pour ce match de La Meilleure Boulangerie de France - M6

4 épreuves pour une place en finale

Au programme des 2 équipes, 4 épreuves pour les départager et obtenir le billet pour la finale régionale qui, vendredi soir, désignera la boulangerie appelée à représenter la région Nouvelle-Aquitaine lors de la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France.

la présentation de la boutique : égalité parfaite avec le note de 7 pour les 2 boulangeries

: égalité parfaite avec le note de 7 pour les 2 boulangeries le produit signature : le secret bassin pour Hugo et Pierre, un canelé salé huitre et saucisse. Cette création récolte la note de 7. Au fils des artisans, on présente la rose de miel, une recette de la belle maman d'Emilie avec un ingrédient qui a surpris le jury pour cette pâtisserie orientale, du vinaigre. C'est la note de 7,5 qui revient à cette rose de miel.

: L'équipe de Pain Bassin propose le caneton. Une fougasse, magret de canard, pignon de pin, oignons confits. Ce pain obtient la note de 6,5. Au fils des artisans, on part sur le pain Ibakouren, un pain proposé lors des fêtes ou des week-ends. On y retrouve des figues, des dattes et des graines de millet. Cette création recueille la note de 7,5. le défi du jury : présenter un pain pour accompagner un axoa de veau. Hugo et Pierre sont partis sur des baguetines, des flutes aux olives et à l'ail fumé. Le jury donnera la note de 8,5. Pour Jamel et Emilie, c'est un pain orientale cuit à la poêle avec de la semoule garnie d'épices. Cette création obtient la note de 7,5.

Avec une moyenne de 7,4, c'est donc Jamel et Emilie de la boulangerie pâtisserie "Au fils des artisans" à Pessac qui se qualifient pour la suite de la compétition. Ils vont ainsi représenter la Gironde avec l'autre établissement qualifié, la boulangerie pâtisserie Grandjean de Bourg, lors de la finale régionale qui désignera, ce vendredi soir, la boulangerie représentante de la Nouvelle-Aquitaine.

