Meilleure Boulangerie de France : les bordelais "Grain boulangerie" passent l'épreuve du gâteau d'anniversaire

Mardi 9 mai, suite de la 1ère épreuve dans la finale nationale de La Meilleure Boulangerie de France (M6), avec l'entrée en lice de l'équipe bordelaise de Grain boulangerie qui représente la Nouvelle-Aquitaine Nord. Après, ce lundi, les 9 binômes de la poule n°1 , place à la poule n°2, avec le binôme bordelais, aux côtés des équipes de l'Alsace, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Ouest, Haute-Normandie, Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes

Le gâteau d'anniversaire

Pour la première épreuve de la finale nationale, les différents compétiteurs devaient proposer un gâteau d’anniversaire, pour les 10 ans de l'émission La Meilleure Boulangerie de France, en mettant à l’honneur leur terroir. La préparation du gâteau pouvait se faire "à la maison" et son assemblage au Domaine de Montchevreuil dans l'Oise où se déroule cette grande finale.

Les 2 bordelais de Grain boulangerie, Nicolas Gruel et Jean-Philippe Battesti, ont préparé "l'Alvéole", un entremet autour du miel de Gironde, de la noisette du Lot-et-Garonne et d'une mousse au pain grillé. Pour compléter cette création, du gel de citron, des chips de pain grillé et du pollen saupoudré. Pour la présentation, ce gâteau est posé sur une couronne bordelaise.

Avec "l'Alvéole", leur gâteau anniversaire, les 2 bordelais se qualifient pour la suite de la compétition. "Hyper content du résultat parce qu'on reste une journée de plus" s'est exclamé Nicolas à l'annonce de la délibération du jury.

Les qualifiés pour la suite du concours

Avec le binôme des bordelais de Grain boulangerie, ce sont 3 autres équipes qui sont qualifiées dans cette poule n°2 pour la suite de la compétition.

Bourgogne Franche-Comté avec les 2 frères Rémi et Simon qui ont présenté la France-Honoré. C'est le coup de coeur de Noëmie Honiat

avec les 2 frères Rémi et Simon qui ont présenté la France-Honoré. C'est le coup de coeur de Noëmie Honiat Bretagne Ouest avec Thierry et Philippe, leur création Gwinizh an aval

avec Thierry et Philippe, leur création Gwinizh an aval Nouvelle-Aquitaine Sud avec Nicolas et Jean-Philippe pour l'Alvéole

avec Nicolas et Jean-Philippe pour l'Alvéole PACA avec Julien et Denis pour l'évasion provençale. Le coup de cœur de Norbert Tarayre

L'aventure s'arrête après cette épreuve du gâteau d'anniversaire pour les équipes de l'Alsace, de Haute-Normandie, des Hauts-de-France, de l'Occitanie et de Rhône-Alpes.

Ce mercredi 10 mai, un double défi autour de la thématique de l'hiver attend les équipes de la poule n°1. Celles de la poule n°2 auront à relever un double défi autour de l'été jeudi soir.