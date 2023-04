Meilleure Boulangerie de France: Les bordelais de Grain boulangerie représenteront la Nouvelle-Aquitaine Nord

Après une semaine de compétition en région Nouvelle-Aquitaine Nord, pour l'émission de M6 La Meilleure Boulangerie de France, et après 5 duels, le jury de ce concours, composé de la cheffe pâtissière Noëmie Honiat, du M.O.F Bruno Cormerais et du chef Norbert Tarayre, a désigné les bordelais de Grain boulangerie représentants de la région Nouvelle-Aquitaine Nord pour la finale nationale. Champion de France et d’Europe de boulangerie en 2019 pour Nicolas et premier grand concours pour son acolyte Jean-Philippe, ils sont désormais les représentants de la Nouvelle-Aquitaine Nord pour la finale nationale de la Meilleure Boulangerie de France qui sera diffusée la semaine du 8 mai sur M6.

4 autres boulangeries sélectionnées se sont retrouvées à l'abbaye de Trizay (Charente-Maritime) pour la délibération et l'annonce du jury :

Pour la confrontation en Dordogne, la Maison Montaigne de Périgueux avec Émilie et son équipe se sont imposées avec une moyenne de 8,1 face à la boulangerie Au tour des traditions à Sanilhac (7,5/10)

La Maison des saveurs à Saint Vivien a remporté son match face à la Maison Hervé à Château d'Oléron 8/10 contre 7,8 /10

Lors du second match en Gironde, ce sont Kevin et Laurine de Graines de campagne à Cavignac 8,3/10 contre 7,7/10 à Marie-Christine et l'équipe bordelaise du Pain de la renaissance

Les 2 beaux-frères de Ben et Antoine à Aytrè remportent leur confrontation avec une moyenne de 8,8 /10 face aux rochelais de Rêveur de pain et la moyenne de 8,1/10

10/10 pour 2 épreuves sur 4 à Bordeaux

Lors de son duel, lundi, face à la Maison Tiembõ de Parempuyre le binôme bordelais Nicoals et Jean-Philippe s'est imposé avec la très haute moyenne de 9,8/10. Sur les 4 épreuves disputées, 2 ont obtenu la note maximale de 10/10 avec à chaque fois les félicitations du jury. 10 pour la présentation de la boutique et 10 pour le défi de Norbert avec une création boulangère autour de la laitue de mer, le citron iodé.

Avec 9,8/10 de moyenne, cette équipe égale le record réalisé en février par les palois de la boulangerie Grangé .

Direction la grande finale pour Nicolas et Jean-Baptiste

L'équipe de La Meilleure Boulangerie de France poursuit son road-trip gourmand dans l'hexagone pour les sélections régionales en attendant la finale nationale prévue début mai. Nous y retrouverons nos 2 ambassadeurs de la région Nouvelle-Aquitaine Nord, les grands gagnants de cette semaine de compétition en Gironde, Périgord, et Charente-Maritime, Nicolas et Jean-Philippe de Grain boulangerie à Bordeaux. "On va tout déchirer, mais il faut bien préparer le concours" se sont-ils exclamés à l'annonce du résultat.

Pour cette 10ème saison de l'émission de M6, un autre représentant néo-aquitain a été désigné en février. Il est issu de la sélection Nouvelle-Aquitaine Sud et il s'agit de la boulangerie Grangé de Pau.