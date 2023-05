Meilleure Boulangerie de France : Les bordelais de Grain boulangerie s'ouvrent les portes de la finale

Pour disputer une finale, il faut 2 finalistes. Après le binôme de Nouvelle-Aquitaine Sud, qualifié ce mercredi, on connait désormais le second. Il s'agit de l'équipe bordelaise de Grain boulangerie avec Nicolas Gruel (boulanger) et Jean-Philippe Battesti (pâtissier). Les représentants de la région Nouvelle-Aquitaine Nord se sont qualifiés à l'issue d'un double défi sur la thématique de l'été. Ce vendredi sur M6, nous allons donc avoir une finale 100% néo-aquitaine pour cette édition 2023 de La Meilleure Boulangerie de France ! Quoi qu'il arrive, le titre restera dans la région. En 2022, c'est Rémy Grandjean, installé à Bourg sur Gironde qui l'avait remporté avec son binôme Mathieu.

ⓘ Publicité

1/4 de finale avec une création sucrée avec des produits d'été

4 binômes, issus de la poule n°2, étaient au départ de cette épreuve (Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Ouest, Nouvelle-Aquitaine Nord et PACA). En 4 heures, il fallait proposer au jury une création originale sucrée avec des produits emblématiques de l'été. L'équipe bordelaise a proposé la fleur d'été, Une tartelette en pâte sucrée garnie d'une crème d'amandes, d'un pesto de menthe, d'une compotée de fraises, le tout surmonté d'une ganache montée à la vanille. Malgré quelques soucis avec une meringue, le jury (Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre) a qualifié cette création et son binôme pour la 1/2 finale.

Ce sont également Thierry et Philippe, le binôme de Bretagne Ouest qui prennent la direction des 1/2 finales Les équipes de Bourgogne France-Comté et des PACA quittent le concours.

1/2 finale sur le thème de l'été avec une réalisation salée

Après le sucré, place au salé. Toujours sur la thématique de l'été avec à disposition dans le garde-manger : concombres, tomates, légumes du soleil, agrumes, St Jacques, crevettes, merguez, herbes fraiches… Les 2 équipes avaient 2 heures pour finaliser leur réalisation originale. Nicolas Gruel et Jean-Baptiste Battesti ont proposé la focaccia ensoleillée. Une focaccia garnie d'une préparation fromagère, d'un concassé de tomates à la saucisse de Bordeaux, d'émincés de légumes d"été et de copeaux de parmesan, le tout accompagné d'un gaspacho et de chips de courgettes.

Après délibération, le jury qualifie le binôme bordelais pour le duel final de ce concours. Avec cette réalisation salée, l'équipe de Nouvelle-Aquitaine Nord élimine le binôme de Bretagne Ouest. Les 2 bordelais rejoignent ainsi le binôme Jean-Baptiste - Antoine de Nouvelle-Aquitaine Sud en finale pour un ultime duel 100% néo-aquitain !