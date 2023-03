Meilleure Boulangerie de France - Les finalistes de la saison 10

Le jury de la saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France (M6) avec Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Norbert Tarayre

Déjà la 10ᵉ saison pour le road-trip gourmand de M6, la Meilleure Boulangerie de France. Pour le jury, qui est constitué de 3 professionnels, ce tour de France a débuté le 2 janvier. La cheffe pâtissière Noëmie Honiat et le M.O.F Bruno Cormerais vont à la rencontre des candidats pour les 3 épreuves qui se déroulent dans les boulangeries : la présentation de la boutique, le produit signature et le pain du boulanger. En fin d'émission, ils retrouvent le chef Norbert Tarayre qui lance un défi aux candidats : réaliser une création boulangère avec un produit local imposé. Pour chaque match, qui oppose deux établissements, l'ensemble de ces épreuves est noté sur 10, C'est ainsi l'équipe avec la plus forte moyenne qui obtient sa qualification pour la délibération de fin de semaine où le jury désigne le binôme de compétiteurs qui représentera sa région lors de la grande finale nationale.

Les finalistes déjà qualifiés pour la finale nationale

Chaque vendredi soir, le jury de la Meilleure Boulangerie de France désigne le représentant de la région en compétition qui sera en lice lors de la grande finale nationale. Retrouvez, ci-dessous, les concurrents déjà qualifiés pour la finale nationale qui sera diffusée début mai sur M6.