Meilleure Boulangerie de France : Les palois de la boulangerie Grangé accèdent à la finale de la saison 10

Qui sera le vainqueur de l'édition 2023 de la Meilleure Boulangerie de France ? Réponse ce vendredi 12 mai sur M6 vers 19h40. Pour disputer une finale, il faut 2 finalistes. On connait maintenant le premier, il s'agit de l'équipe paloise de la boulangerie Grangé avec Jean-Baptiste Grangé (boulanger) et Antoine Clément (pâtissier). Les représentants de la région Nouvelle-Aquitaine Sud se sont qualifiés à l'issue d'un double défi sur la thématique de l'hiver avec des produits emblématiques de nos terroirs.

Adaptation et complémentarité du binôme pour la compétition

Pour cette finale, les 2 compères ont dû s'adapter à un environnement hors de leur quotidien béarnais. C'est en effet au Domaine de Montchevreuil dans l'Oise que s'est déroulée la finale nationale de l'émission où la production a installé les postes de cuisine pour les concurrents. Complémentarité dans le binôme palois et adaptation aux défis lancés par le jury les ont ainsi amenés à la qualification pour la grande finale et son ultime épreuve.

1/4 de finale avec une création salée sur l'hiver

4 binômes, issus de la poule n°1, étaient au départ de cette épreuve (Auvergne, Lorraine Champagne-Ardennes, Nouvelle-Aquitaine Sud et Pays de la Loire). En 4 heures, il fallait proposer au jury une création originale salée avec des produits emblématiques de l'hiver et de nos terroirs tels que saucisses, fromages, poireaux, carottes… L'équipe paloise a proposé l'Edelweiss, Une tartelette composée d'un feuilletage strié et bicolore garni d'une compotée d'oignons flambée au Génépi, de fromage à raclette et d'un flan aux potimarrons. L'ensemble est décoré de pétales de chantilly au lard fumé et surmonté d'un petit chou à la béchamel parfumée au fromage à raclette. Le jury (Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre) a qualifié cette création et son binôme à l'unanimité pour la 1/2 finale.

Ce sont également Solenn et Louis, le binôme auvergnat qui prennnet la direction des 1/2 finales Les équipes de Lorraine Champagne-Ardennes et des Pays de la Loire quittent le concours.

1/2 finale sur le thème de l'hiver avec une réalisation sucrée

Après le salé, place au sucré. Toujours sur la thématique de l'hiver avec les produits emblématiques de nos terroirs (agrumes, graines, infusions, confitures, épices, ...), les 2 équipes avaient 2 heures pour finaliser leur réalisation. Jean-Baptiste Grangé et Antoine Clément ont proposé le bonnet. Tartelette en pâte sablée garnie d'une crème d'amande aux morceaux de potimarrons et clémentines. Un crémeux clémentine surplombé d'une chantilly à la crème de marron.

À l'issue de la dégustation du jury, le chef Norbert Tarayre s'est exclamé "En deux heures, c'est une vraie prouesse". Le jury a tranché, il qualifie le binôme palois pour le duel final de ce concours. Avec cette réalisation sucrée, l'équipe béarnaise s'est ouverte les portes de la finale et a éliminé le binôme auvergnat.

La réaction à chaud de Jean-Baptiste Grangé à l'issue du verdict du jury :"Hyper heureux d'aller en finale et de pouvoir représenter la région. Maintenant l'objectif, c'est d'aller au bout en espérant croiser nos mais de Nouvelle-Aquitaine Nord en finale, ce serait encore plus cool."