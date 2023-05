Meilleure boulangerie de France (M6) : comment va se dérouler la grande finale de la saison 10

Après 18 semaines de road-trip pour le jury de la Meilleure Boulangerie de France et 180 établissements en compétition, place à la finale nationale dès ce lundi 8 mai à 18h40 sur M6. La cheffe pâtissière Noëmie Honiat, le MOF (Meilleur Ouvrier de France) Bruno Cormerais et le chef Norbert Tarayre ont sillonné la France métropolitaine et la Réunion pour sélectionner les 18 binômes qui se disputent cette grande finale nationale. Pour chaque équipe, une succession d'épreuves et un seul vainqueur pour cette saison 10.

La grande finale de la Meilleure boulangerie de France 2023

Nouveauté pour cette 10ème édition, les 18 binômes sont répartis en 2 poules de 9 équipes. 5 jours de compétition pour l'ensemble de ces artisans boulangers et pâtissiers avec différentes épreuves proposées par le jury et à la fin un seul vainqueur pour le titre de Meilleure Boulangerie de France .

Lundi 8 et mardi 9 mai : début de la semaine de la grande finale pour l'ensemble des compétiteurs. Pour se qualifier, chaque boulangerie va devoir proposer un gâteau d’anniversaire (10éme année pour l'émission) en mettant à l’honneur leur terroir. Trompe-l'œil, pièce montée, décor incroyable... La préparation du gâteau peut se faire "à la maison" et son assemblage dans l'orangerie du Domaine de Montchevreuil dans l'Oise où se déroule cette grande finale. En compétition, les équipes de la poule n°1 lundi puis celles de la poule n°2 mardi. Après délibération du jury, 4 binômes par poules restent en compétition à l'issue de cette épreuve du gâteau d'anniversaire.

Les conseils de Rémy Grandjean, lauréat en 2022

Vainqueur de la saison 9 en 2022, Rémy Grandjean, qui est installé à Bourg dans le département de la Gironde, revient sur l'impact de cette victoire. Il donne également son avis sur l'édition 2023 avec un niveau de plus en plus haut pour les compétiteurs de l'émission de M6, La Meilleure Boulangerie de France.

