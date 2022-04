Meilleure Boulangerie de France : tout savoir sur les 2 binômes finalistes de la saison 9

Nous y sommes, c'est l'épilogue de la saison 9 de la Meilleure Boulangerie de France : la grande finale avec son duel entre le binôme breton Kevin et Dorian de la Maison Coupel à Rennes et l'équipe représentant la Nouvelle-Aquitaine, Rémy et Mathieu de la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg en Gironde. 130 boulangeries visitées par le jury et il n'en reste que 2 pour un sacre.

Avant l'ultime épreuve où les 2 binômes vont devoir réaliser un buffet artistique autour du thème des Jeux Olympiques de Paris 2024, France Bleu vous remémore le parcours des 2 binômes qui vont se disputer ce titre, ce vendredi dès 18h35 sur M6.

Le parcours de Kévin et Dorian, le binôme breton

A Rennes, Kevin chef boulanger et Estelle responsable pâtissière ont relevé un gros challenge. En 2020, ils se sont associés pour succéder à leurs anciens patrons à la tête d'une institution rennaise, la Maison Coupel. Accaparée par son rôle de pâtissière, Estelle n'a pas pu participer à la finale de la Meilleure Boulangerie de France, le binôme est donc constitué de Kévin et de Dorian, un jeune boulanger pâtissier que Kévin suit depuis son apprentissage.

Lors de leur duel entre boulangeries d'Ille et Vilaine, l'équipe de la Maison Coupel s'est imposée avec une moyenne de 8,9/10. 10/10 pour la visite de la boutique avec les bravos et encouragements du jury, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Pour le produit signature, Kévin et Dorian ont présenté le Breizh sandwich, un burger breton saucisse fumée, algues et pain de mie au sarrasin. 9/10 pour cette création. Le pain du boulanger à base de farine de sarrasin, blé et seigle, le Bara Breizh a obtenu la note de 8,5/10. Enfin pour accompagner une sole meunière, le défi du jury, le binôme rennais a proposé une Peskatarte notée 8/10. A la fin de la semaine de compétition en Bretagne ce sont Kévin et Dorian qui ont été choisi par le jury au Roazhon Park pour représenter leur région lors de la finale nationale.

La semaine de la finale nationale pour Kévin et Dorian

Au domaine de Montchevreuil, dans l'Oise, les 2 compères ont retrouvé les 13 autres binômes finalistes. Lors de la première épreuve de la semaine, la tarte sucrée, Kévin et Dorian ont présenté La Bretonne, création en forme de triskel réalisée à partir de sarrasin, caramel, pomme et cidre. Bruno Cormerais, l'un des deux membres du jury a eu un coup de cœur pour cette tarte.

La Bretonne, la création de Kévin et Dorian - Capture d'écran M6

En 1/4 de finale, ce binôme breton devait relever le défi d'une création à base de champignons. Avec le Mush Roll, ils ont été directement qualifiés pour la 1/2 finale de ce concours.

Pour l'épreuve qui leur a ouvert les portes de la finale, Kévin et Dorian devaient réaliser du snacking. Pour pizza boulangère, ils ont réalisé un pissaladière avec une pate à pizza colorée à l'encre de seiche garnie d'anchois, d'olives et d'une compotée d'oignons. Concernant le sandwich froid, le binôme breton a proposé un sandwich revisité façon pâté en croute, chorizo, coleslaw à base de homard. Enfin un sandwich chaud, un pain ciabatta bicolore avec un steak de ratatouille.

Annoncée comme première équipe qualifiée pour la finale par le jury, Kévin et Dorian sont prêts à prendre la suite du lauréat de la saison 8 Aux délices normands à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime).

Rémy et Mathieu, leur parcours dans cette compétition

A Bourg, en Gironde, Rémy est un artisan perfectionniste qui préfère la qualité à la quantité. Installé au centre ville de la commune, non loin des rives de la Dordogne qui coule en contre-bas de la cité, Rémy a ouvert sa propre boulangerie à l'âge de 22 ans, avec son épouse Adeline, après avoir travaillé auprès d'un MOF pâtissier. Rémy a remporté différents concours, Mathieu qui travaille à ses côtés depuis l'ouverture de la boulangerie, est lui aussi un adepte des concours. Le binôme Rémy-Mathieu a ainsi été une évidence pour ce compétition.

Ils ont débuté par un duel, les opposant à une autre boulangerie de Gironde, qu'ils ont remporté avec une moyenne de 9/10. Pour la visite de la boutique, le jury qui était composé en Nouvelle-Aquitaine de Bruno Cormerais et Merouan Bounekraf leur a donné la note de 9/10. 9/10 également pour le produit signature avec le Baba-Yuz, une pâtisserie élégante à base de chocolat et citron réalisée sur le principe des poupées russes. Pour le pain du boulanger, c'est le pain du jardin qui est présenté spécialement pour cette occasion au jury. Pain avec de la carotte, des échalottes et des graines de courges. Le jury lui donne la note assez rare de 10/10. Enfin pour le défi du jury, avec Norbert Tarayre de retour auprès de ses 2 acolytes juges, les compétiteurs devaient façonner un pain pour accompagner la fameuse lamproie à la bordelaise. Epreuve compliquée, la boulangerie pâtisserie Grandjean a proposé le Limon, un pain viennois feuilleté avec citron et sésame noir. Ce produit recueille la note de 7,5/10. A la fin de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, lors de la délibération au Château Smith Haut Laffite, le jury a désigné Rémy et Mathieu pour représenter leur région lors de la finale nationale de la Meilleure Boulangerie de France.

La semaine de la finale nationale pour Rémy et Mathieu

Pour la tarte sucrée, la première épreuve disputée en compagnie des 13 autres binômes finalistes dont les bretons Kévin et Dorian, c'est le Cornelé qui a été présenté par les 2 néo-aquitains. Une tarte inspirée par le maïs des Landes et le cannelé bordelais, une création particulièrement appréciée par Norbert Tarayre.

Le Cornelé du binôme Rémy et Mathieu © Radio France - Frédéric Fleurot

En 1/4 de finale, Rémy et Mathieu avaient pour défi une création à base d'agrumes. Leur Saint Agrumes n'a pas été retenu et ils ont du passer par l'épreuve de repêchage où ils ont revisité le pain d'épices. C'est avec le Club d'épices, magret, crème de foie gras, figues séchées qu'ils ont obtenu leur ticket pour la 1/2 finale.

Du snacking avec une pizza boulangère, 1 sandwich froid et 1 sandwich chaud attendaient les 2 girondins en 1/2 finale. Pour la pizza boulangère, Rémy et Mathieu ont proposé un pate à l'huile d'olive, endives, jambon et chips de fromage. Une pizza particulièrement bien appréciée par le jury. Le sandwich froid de ce binôme : pain de tradition aux lardons garni d'un tartare tomates et poivrons, tagliatelles de carottes sauce soja et salade de fanes de radis et de mâche. Enfin le sandwich chaud, un pain brioché pesto curcuma sauce tomate garni d'aubergines grillées, de poulet mariné et surmonté d'un œuf.

Tout comme le binôme breton, Rémy et Mathieu sont qualifiés pour l'ultime épreuve de cette saison 9 de la Meilleure Boulangerie de France. Le binôme girondin est très motivé pour ramener le trophée en Nouvelle-Aquitaine et prendre ainsi la suite de La Maison Lamour de Bordeaux qui a été récompensée en 2017.