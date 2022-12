"Même 24 heures après je ne réalise pas", déclare Indira Ampiot, élue Miss France 2023

Élue Miss France 2023 la nuit de samedi à dimanche , Indira Ampiot était l'invitée de France Bleu Paris ce lundi 19 décembre, au micro de Romain Ambro. Après une journée chargée, la Guadeloupéenne de 18 ans a pu se reposer lors d'une nuit à Paris, pour nous accorder sa première interview à la radio.

Shootings, interviews et finale du Mondial... Un programme intense depuis son sacre

Depuis qu'elle a reçu la couronne et l'écharpe de Miss France à Châteauroux, l'emploi du temps a été chargé pour Indira Ampiot : "j'ai sauté dans une voiture, trois heures de route direction Paris. Et ensuite, beaucoup d'interviews, et des shootings photos dès le petit matin, en robe de soirée dans des températures négatives."

Ce lundi, l'émotion n'est pas redescendue pour la Miss : "je vous avoue que je ne réalise toujours pas, même 24 heures après ! Je pense qu'il va me falloir une bonne semaine. On a passé une très belle élection et je suis vraiment sur un petit nuage".

Elle a déjà pu prendre ses quartiers dans l'appartement Miss France, et ses premières impressions sont positives : "il est incroyable, j'ai hâte de ranger mes affaires. J'ai aussi reçu la boîte laissée par Diane Leyre, avec des conseils et des numéros importants. Je voudrais la remercier, elle a vraiment été comme une grande sœur pour nous."

"Malheureusement on a perdu, mais il faut bien se relever après une défaite" - Indira Ampiot

Parmi tout ça, elle a pu jeter un œil à la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l'Argentine : "entre deux photos on essayait quand même de regarder le match. Malheureusement on a perdu, mais il faut bien se relever après une défaite, et puis dans quatre ans on sera champions !". La jeune-femme sportive élevée dans une famille de footeux, ne perd pas son optimisme.

à 18 ans, "pas d'appréhension" à quitter son île

Ce n'est pas la première fois qu'Indira Ampiot vient en métropole, son frère Brice vit à Paris. Alors quitter la Guadeloupe et ses parents n'est pas évident, mais elle s'y est préparée mentalement : "je devais partir pour faire mes études en métropole. Et puis j'ai mon frère à Paris, mon père est souvent en déplacement et ma mère pense à déménager pour me rejoindre."

Le principal pour elle, c'est d'avoir rendu ses proches "très fiers, je suis très contente aussi".

Car notre nouvelle Miss France, suit les pas de sa maman, elle-même première Dauphine de Miss Guadeloupe en 1998, "elle a tout gardé donc en grandissant j'ai voulu faire la même chose, comme apprendre à marcher avec des talons, cela m'a permis de découvrir ce monde. Elle ne voulait pas trop que je participe à l'élection, elle avait des appréhensions et voulait me protéger, mais quand elle a vu que cela m'animait, elle m'a suivie !"

"Je n'ai pas peur, il faut rester naturelle, je parle avec le cœur" - Indira Ampiot

La jeune-femme n'a pas d'appréhension face à ce nouveau monde qui s'ouvre à elle : "je n'ai pas peur, il faut rester naturelle, je parle avec le cœur. J'ai hâte de découvrir tout ce qui m'attend, toutes les régions, et de faire la connaissance de tous les Français." Et du courage il en faudra pour participer à l'émission Fort Boyard à laquelle elle est déjà conviée : "j'ai hâte, je suis compétitrice et aventurière".

La recherche contre le cancer, une cause qui lui tient à cœur

Tout au long de son année, elle a choisi de mettre sa notoriété au profit d'une cause qui lui tient à cœur : la recherche contre le cancer.

"Aider les femmes atteintes de cancer à garder confiance en elle, c'est un hommage à ma grand-mère qui s'est battue contre cinq cancers. Elle était très coquette, et nous avons toujours essayé de lui remonter le moral avec des petites choses, en la coiffant, en la maquillant. Je pense qu'elle est très fière de moi, là où elle est, ca a été ma bonne étoile dans cette aventure", explique Miss France.

Et pour conclure, quand on lui pose la traditionnelle question sur ses amours, Indira Ampiot déclare : "mon cœur n'est pas pris, mais mon cœur appartient à tous les Français !".