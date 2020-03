"Même confinée, je passe la moitié de mes journées à chanter" - Mylène Madrias, de Trois cafés gourmands

Vous la connaissez débordante d'énergie, sur scène ou dans les clips de Trois cafés gourmands, mais comment Mylène Madrias vit-elle cette période de confinement ? La chanteuse du groupe corrézien, rendu célèbre par son tube "A nos souvenirs", s'est confiée à Philippe Graziani pour le nouveau rendez-vous de France Bleu Limousin : "Tous confinés".

Comment se passe le confinement pour vous ?

Ça se passe bien. Pour moi les consignes ne sont pas très difficiles à respecter car j’ai la chance d’avoir une maison avec un jardin, même en habitant en ville. Je peux être dehors sans être dans la rue, donc je ne pense pas être la plus à plaindre.

À quoi ressemble votre journée type ?

On ne casse pas le rythme de travail quotidien. Je suis réveillée tous les matins à 7h, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, sur lesquels je suis moi-même beaucoup plus active, parce que les gens ont besoin d’être divertis et on peut rigoler.

Et puis avec le groupe on travaille pas mal, en visioconférence car on n'habite pas ensemble. On publie aussi tous les jours, sur notre chaîne You tube, des extraits du concert que nous avions fait à Saint-Etienne. Ensuite, mon compagnon travaille toujours et moi je fais la cuisine, je m’occupe de ma maison, de mon chien. Je lis et je regarde aussi la télé, parce que c’est facile. J’aime bien le cocooning, donc tout va bien. Ce sont des journées qui permettent de faire ce que d’habitude on n’a pas le temps de faire.

Vous travaillez votre voix, vous faites des vocalises ?

Ah ça, je pense que mes voisins doivent l’entendre ! Je passe la moitié de ma journée à chanter, en faisant la cuisine et tout et n’importe quoi. J’écoute aussi la musique très fort, donc dans la maison mitoyenne, de temps en temps ils doivent entendre...