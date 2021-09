Mensonges avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret, le final ce jeudi 16 septembre sur TF1

Episode 5

Vanessa, l’avocate de Thomas, se réveille groggy. Elle a la certitude d’être la nouvelle victime de celui qu’elle défendait jusque-là. De son côté, Thomas essaie de regagner la confiance de son fils, qui doute de plus en plus de son père. Jeanne va trouver des alliés dans sa lutte pour faire tomber Thomas et décide de le piéger.

Arnaud Ducret (Thomas Villeneuve) et Audrey Fleurot (Jeanne Sarlat) dans Mensonges - © TF1

Episode 6

Alors que le piège tendu par Jeanne contre Thomas n’a pas marché, elle se retrouve démunie. Les semaines passent, la vie semble avoir repris son cours, pourtant quand Jeanne recroise Thomas avec une autre femme, sa colère est toujours aussi vive. Il ne peut pas rester impuni. Jeanne va jeter ses dernières forces dans cette bataille.